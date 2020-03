Excarcelaron a De Vido en el marco del expediente “Río Turbio”

El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido quedó en libertad por decisión del Tribunal Oral Federal 1, que ordenó su excarcelación en el caso Río Turbio, por el cual permanecía con prisión domiciliaria y pulsera electrónica en su casa de la localidad boanerense de Zárate desde diciembre, tras pasar dos años preso en la cárcel de Marcos Paz.

Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico alegaron que no hay riesgos procesales para la causa si De Vido sale a la calle.

Tras perder sus fueros como diputado, el ex funcionario quedó detenido el 25 de octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal. La medida se basó en presuntos peligros procesales; entre ellos, lo que el camarista Martín Irurzun llamó “relaciones residuales de poder”, por su paso por los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner y su rol como legislador nacional.

En otros expedientes también se ordenaron medidas restrictivas de su libertad, pero luego fue excarcelado.

En “Río Turbio” se investiga un presunto desfalco de 200 millones de pesos en la reactivación de la mina de cárbon ubicada en la provincia de Santa Cruz. Las actuaciones fueron elevadas a juicio oral, pero resta determinar la fecha de inicio.