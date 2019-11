“Este Gobierno ha realizado actos que han tenido injerencia en el Poder Judicial”

“No se logró una mayor institucionalización ni tenemos una Justicia más respetada; hubo gente que no la pasó bien”, aseguró el magistrado de visita en Córdoba en relación con el informe de la ONU sobre posibles presiones a jueces

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Gobierno argentino que responda a una serie de cargos sobre posibles presiones, arbitrariedades y manipulaciones a distintos integrantes del Poder Judicial.

Algunos de los casos concretos sobre los que se piden explicaciones al gobierno de Mauricio Macri están relacionados con las maniobras para conseguir una mayoría afín al Gobierno en el Consejo de la Magistratura, subrogación de Juan Manuel Culotta como juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires sin concurso, el intento de nombrar por decreto a miembros de la Corte Suprema o la ofensiva contra magistrados que “han dictado resoluciones contrarias a los objetivos del Presidente”.

Sobre el tema, Comercio y Justicia dialogó con el juez de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín (Buenos Aires), Alberto Lugones, representante del Consejo de la Magistratura de la Nación quien disertó invitado por el Colegio de Abogados de Córdoba.

-La ONU pidió al Gobierno argentino que responda a una serie de cargos por presunta injerencia en el Poder Judicial. ¿Qué opina al respecto?

– El informe narra varias cuestiones que pueden gustar más o menos pero que son reales. Nosotros vamos a debatir este tema en el Consejo en los próximos días porque tenemos que hacer nuestro informe. Hay cuestiones que son reales, tanto que yo cuando asumí el año pasado en el Consejo pedí el cambio en el reglamento en lo que se refiere al traslado de los jueces, para garantizar una mayor legitimación. Partiendo de la idea de que los jueces no debieran ser trasladados para ocupar una vacante, consideré que en el caso de que se decidiera esto, se necesitaran las dos terceras partes del Consejo para garantizar una representación un poco más sólida y luego si los magistrados no cumple con algunos requisitos -por falta de antigüedad, por ejemplo-, entonces se necesita un nuevo acuerdo del Senado para darle legitimidad.

El informe cuestiona también ciertas prácticas en el orden a cómo se seleccionan los postulantes que van a ser propuestos al Ejecutivo; en ese orden, yo he planteado que tiene que haber una mayor transparencia y claridad en los concursos. Se renovaron los jurados, se presentaron más de 1.700 profesores de derechos de todo el país; esto debería hacer que funcione mejor la selección de los jueces y que el resultado sea mejor.

Se aprobó también la obligatoriedad de que en cada terna haya al menos una mujer, avanzando con una política de género.

– Concretamente ¿coincide con el informe de la ONU en que existió injerencia directa del Gobierno de Macri en el Poder Judicial?

– Creo que este gobierno ha realizado actos que claramente han tenido injerencia en el Poder Judicial. No se logró una mayor institucionalización del Poder Judicial ni tenemos un Poder Judicial más respetado; hubo gente que no compartía ideas con este Gobierno que no la pasó bien.

– ¿Cree que el gobierno de Alberto Fernández actuará en otro sentido?

-Haremos lo imposible para que sea una gobierno que respete al Poder Judicial porque -al margen de las simpatías personales- nuestra obligación es con todo el Poder Judicial . Trataremos de que no se cometan errores que se pudieron haber cometido en otro momento.

– ¿Cuál cree será el futuro de Comodoro Py con los nuevos tiempos que corren?

-Comodoro Py se tendrá que aggionar a los tiempos. No sé si habrá alguna modificación en el número, no tengo confirmado que esto sea así, habrá que verlo cuando asuma el nuevo presidente.

-Se avecina un recambio en el Consejo de la Magistratura ¿Cómo avizora que será este nuevo Consejo?

– Lo que va a cambiar es la mayoría, con sectores que van a a estar más cerca del gobierno actual y, en lo que a mí compete, vamos a tratar de subsanar defectos que el Consejo tiene desde hace un tiempo y que queremos que cambien. Los objetivos tienen que ver con mejorar los concursos, y la mejor selección se da con mejores jurados para que de una vez por todas se elijan a los mejores jueces y no a los amigos. Y queremos darles tranquilidad a los jueces para que dicten la sentencia correcta sin presiones, es decir, lograr que el Consejo cumpla con las tareas que tiene que cumplir de la manera más rápida y efectiva.

– ¿Considera que es necesario avanzar en la modificación de la integración del Consejo?

– Creo que lo que puede intentarse es volver a la anterior integración de 20 miembros; esa integración funcionaba mejor porque se abre más la discusión y la necesidad de encontrar consensos.