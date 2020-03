Estancia El Rosario SA: vence el plazo para verificar en la quiebra

En el marco de la quiebra pedida de la firma Nueva Estancia El Rosario SA, mañana vence el plazo para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación y títulos pertinentes ante la sindicatura. En tanto, la fecha para el dictado de la sentencia en la materia se fijó el 12 de mayo.

La falencia fue declarada el 17 de diciembre de 2019, a pedido de 22 de los 30 trabajadores despedidos por la compañía.

En su sentencia, el tribunal precisó que la obligación invocada por los reclamantes deriva de la extinción de la relación laboral con Nueva Estancia El Rosario SA que al ser requerida no fue abonado, por la suma de 24.097.908,91.

“Se considera determinado quién es deudor y quién acreedor y la existencia de obligación exigible”, manifestó el juzgador.

Así, aun sin un decisorio que reconociera sus acreencias, el tribunal dio por cierta su existencia. “Existiendo documentación avalante de la acreencia laboral -en particular, los salarios caídos -y no habiendo probado el demandado su inexactitud, debe tenerse por evidente la existencia y verosimilitud del crédito esgrimido y la calidad de acreedor invocada por los ex trabajadores”, expresó.