“Esta ley es una locura, no resiste el menor análisis”

El jurista cordobés y ex fiscal de las cámaras civiles y comerciales de Córdoba, Francisco Junyent Bas, fue contundente al analizar la norma aprobada en la Legislatura Unicameral que modificó el sistema previsional. Llamó a los jueces “a ponerse los pantalones largos” para declarar su inconstitucionalidad

Por Silvina Bazterrechea. sbazterrechea@comercioyjusticia.info

La reforma previsional aprobada la semana pasada, en plena cuarentena y en tiempo récord, permitió al Gobierno provincial tener una normativa que en tiempos normales hubiera sido impensada sin protestas o manifestaciones de los gremios en contra del recorte de los haberes que esa modificación permite. Esta semana se conoció la primera demanda judicial que plantea la inconstitucionalidad de la normativa, situación que augura una catarata de presentaciones judiciales en el mismo sentido.

En diálogo con Comercio y Justicia, el prestigioso jurista Francisco Junyent Bas hizo un crítico análisis de lo aprobado de forma vertiginosa. Advirtió de que el recorte irá más allá del límite que impuso el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en la causa Bossio y destacó que el principio de solidaridad que se esgrime es una falacia.

-¿Qué evaluación hace de la reforma al sistema jubilatorio de Córdoba?

-Lo primero que tengo para decir es que implica modificar todo el régimen jubilatorio y lo hace de una forma retroactiva, o sea, de aplicación también a los beneficios acordados, violando de esa manera el principio del artículo N° 7 del Código Civil, que establece que no se pueden afectar situaciones jurídicas consolidadas bajo un régimen anterior. Esto lo reiteró la Corte Suprema en numerosas oportunidades, cuando dijo que la ley aplicable es la ley vigente a la fecha de solicitud del beneficio. No puede ser retroactiva.

Además, hay que decir que el artículo 46 de esta normativa cambia la base de cálculo y, entonces, en lugar de promediarse el haber en función de los últimos 48 meses, se hará un cálculo sobre los últimos 10 años, lo que licúa considerablemente el haber previsional. Es falso, entonces, que se respete el criterio del TSJ de Córdoba en la causa “Bossio”.

-¿Usted cree que el recorte irá más allá del límite fijado en “Bossio”?

-Sin dudas, porque muchos de quienes en el último tiempo nos hemos jubilado no hemos recibido el 82% sobre el ingreso bruto sino sobre el ingreso neto; entonces ahora es de esperarse que se irá por debajo de eso.

– ¿Entonces podría esta ley calificarse como inconstitucional?

-No cabe duda de que es inconstitucional y yo pienso que cuando llegue a las cámaras contencioso-administrativas -por vía de amparo o por vía de acción de inconstitucionalidad- debería recibirse la acción y ordenarse el respeto de las pautas. Lo que pasa es que, como todos saben, los procesos judiciales son lentos.

– Pero las últimas reformas previsionales no tuvieron eco en la Justicia.

– Entiendo que ahora los jueces se van a encontrar con un nuevo problema porque tenemos la Convención de los Derechos de la Vejez, que ordena no afectar los derechos de los adultos mayores, y deberán tener que valorarlo porque esta ley afecta a un sector vulnerable que no tiene ningún tipo de defensa. Hoy están resistiendo los gremios pero por los activos. Es una locura la ley, no resiste el menor análisis. Es írrita esta ley. Espero que los jueces se pongan los pantalones largos y hagan valer un criterio de equidad.

-El Gobierno justifica la reforma de que la Caja de Jubilaciones aduciendo que es necesario “achatar la pirámide” y habla de solidaridad

-Es cierto que se recortan las jubilaciones de los que más ganan pero no es a los únicos que recortan. Esta ley recorta a todos, el artículo 46 arrasa con todo el sistema de cómputo de la base jubilatoria. Entonces no es cierto que sólo vaya contra los que más ganan, va en contra de todos los jubilados. Además, otra cosa que no se advierte es que se absorbe la movilidad, si uno lee los fundamentos de la ley advierte de que en función del cambio del cálculo inicial del haber jubilatorio todos los nuevos aumentos que se les den a los activos van a ser absorbidos y, por ende, en las peores épocas inflacionarias no van a tener aumento, lo cual es gravísimo. No sé cómo la sociedad no se ha puesto en pie con este tecnicismo de la solidaridad, que no es solidaridad. Esto es afectar derechos adquiridos y situaciones consolidadas.

– Ocurre que fue una ley aprobada en un contexto muy particular.

– Fue aprobada en 24 horas, en plena cuarentena, sin debate, sin convocarse a todos los interesados. Para que algo se construya y tenga sustentabilidad debemos citar a los interesados y ver cómo hacemos converger los intereses de los jubilados con la necesidad de una caja que sea sustentable.

– La Provincia aduce que el régimen de jubilaciones era insostenible…

-Lo que ha afectado las finanzas de la Provincia son las deudas adquiridas en dólares y no la Caja de Jubilaciones exclusivamente. La ley que aprobó el convenio de armonización dejó a salvo las facultades de las provincias de tener regímenes especiales, para cuyo fin se iban a hacer las reservas especiales. Lo que sucede es que la Provincia no pudo hacerlo porque gastó el dinero con fines distintos, se siguió esperando que el dinero llegara de la Nación.