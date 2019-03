Home > Justicia > Es funcionaria, acosó a su ex en Facebook y fue multada

La mujer se desempeña en un área estatal que lucha contra la violencia de género y tiene educación terciaria. Definió a la actual pareja del damnificado como “gato” y utilizó otras expresiones degradantes de forma persistente.

En el marco de una querella por injurias, la Sala 1 del Tribunal Penal Colegiado de Mendoza multó con 10 mil pesos a una funcionaria pública que utilizó una red social para humillar a su ex pareja y a su reciente esposa, de manera persistente.

El sentenciante enfatizó que quedó suficientemente probado que M.M. usó Facebook para denostar a los damnificados mediante términos “degradantes” y estimó que las expresiones utilizadas fueron “claramente denigrantes”.

En ese sentido, reseñó que afirmar que una mujer es un “gato” o “servicio de acompañantes” o que “su interés es el signo $” implicó definirla como trabajadora sexual, estableciendo que para quien no se dedica a esa actividad tales dichos pueden resultar ofensivos al honor.

Por otro lado, enfatizó que el hecho de que sostuviera que su ex es un “golpeador” y un “burro” lesionó la dignidad del hombre y atentó contra su autoestima.

Universal

En tanto, enfatizó que el “carácter universal” que le imprimió a los insultos, al querer que todos los contactos de los querellantes quedaran comprometidos o involucrados en los ataques, configuró una situación que influía en el monto de la pena. También detalló que era un agravante el hecho de que fuera funcionaria pública, con educación terciaria y con funciones vinculadas a la temática de violencia de género, ya que conocía los efectos perniciosos de la violencia verbal.

“Resulta como mínimo paradójico que quien se compromete por la lucha contra el maltrata de la mujer emplee los mismos comportamientos que cuestiona, aspecto que debe ser reflejado en la pena, a lo que debe sumarse la persistencia de su conducta”, concluyó el tribunal.

“No hay justificación alguna para que la imputada M. M., decidiera de manera absurda, inconcebible hasta la ridiculez, atacar y denostar a los querellados, generándoles una multiplicidad de inconvenientes de todo tipo en todas las esferas de actuación social”, subrayó.