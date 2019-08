En las PASO, los partidos podrán fiscalizar la transmisión de datos

Se habilitará a los fiscales a partir de las 17.30 del día de los comicios. La medida fue adoptada después de las críticas de algunas fuerzas políticas por el nuevo sistema de digitalización para

el escrutinio provisorio

La Dirección Nacional Electoral (DINE) dispuso que los partidos políticos tenga un fiscal por Centro de Transmisión Electoral (CTE) para controlar el proceso de transmisión de telegramas.

La decisión publicada en el Boletín Oficial fue adoptada a raíz de las críticas por la implementación de un nuevo sistema de digitalización para el escrutinio provisorio de las próximas elecciones del 11 de agosto, a cargo de la cuestionada empresa Smartmatic.

Tanto el PJ como Consenso Federal habían exigido ante la Justicia que “no se utilice el sistema”.

La DINE explicó que las fuerzas podrán tener hasta un fiscal por escuela para “facilitar a las agrupaciones políticas la fiscalización del proceso de digitalización y transmisión de telegramas de resultados de mesa, logrando, de esta manera, una mayor transparencia en esta etapa del proceso eleccionario”.

El organismo especificó que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 del Código Nacional Electoral, estarán habilitados para ingresar al Centro de Transmisión Electoral a partir de las 17.30.

Conocida la noticia el apoderado del PJ, Jorge Landau, expresó su descontento: “Estamos disconformes con el procedimiento, en cualquier país hubiera sido dejado de lado. Si no puede ser controlado por las fuerzas políticas no se puede imponer como una dictadura, porque así está planteado”.

Lo mismo reclamó Daniel Pires, apoderado de Consenso Federal, fuerza que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey como fórmula presidencial. “Los partidos políticos, con toda la desconfianza que tenemos en el sistema, pedimos que vuelva el sistema tradicional, por lo menos en esta elección. No porque estemos en contra de la innovación tecnológica sino porque todavía estamos en la etapa de prueba y error, y y tenemos que darle más seriedad al tema”, resaltó.

Pruebas y errores

Smartmatic es una empresa electrónica creada en el año 2000 que participó de comicios en los cinco continentes, aunque tuvo denuncias de irregularidades formuladas en varios países en los que operó. En Argentina, la empresa fue contratada por el Correo Argentino, en una licitación de 27 millones de pesos.

Cabe recordar que el pasado sábado 20 de julio se realizó el tercer y último simulacro del escrutinio provisorio, en la sede central del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, en el que se probó el sistema de transmisión de telegramas diseñado por la empresa contratada.

Los técnicos de la empresa reconocen que el escáner genera un archivo TIFF (formato de archivo de imagen), pero los operadores de carga reciben un PNG (otro formato de imagen). En otras palabras, el archivo de imagen que visualizan los data entry (que están en el centro de cómputos) no es el mismo que sale de la escuela.