En febrero se tratará el proyecto de baja de la edad de imputabilidad

Lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Será para delitos graves y no se podrán imponer penas mayores de 15 años

El Gobierno nacional confirmó que girará al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Según se informó, la intención es que sea debatido durante las sesiones extraordinarias de febrero.

El proyecto que promueve el Ejecutivo busca que la imputabilidad penal sea a partir de los 15 años cuando se trate de delitos muy graves, como los casos de homicidios, secuestros extorsivos, violaciones y robos con armas de fuego. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que la iniciativa también prevé crear un régimen socioeducativo y terapéutico que dispone medidas para los menores que cometen delitos independientemente de la edad.

En el artículo 50 del proyecto, en todos los casos se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión que se le podrá imponer a adolescentes. También se aclara sobre ellos: “Queda prohibida la imposición de reclusión y de prisión perpetua”. También se incorporan “mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

“Estamos creando una imputabilidad penal a los 15 pero imputabilidad administrativa a cualquier edad; no importa la edad del menor que cometa el delito, inmediatamente entra a un régimen socioeducativo terapéutico y se lo va a tratar para que no siga en las conductas disvaliosas que lo llevan a matar o morir”, planteó Bullrich en declaraciones radiales.

“Es una medida que va a cambiar radicalmente las condiciones de seguridad y de futuro. Es muy importante porque cuando un menor comete un robo y nadie le dice nada, va generando conductas cada vez más violentas y avanza en la carrera delictual”, afirmó.

Por otro lado, el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Martín Casares, agregó que el Gobierno trabaja desde hace dos años en la creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil con el objetivo de “cambiar el paradigma” frente a una “ley de la época de la dictadura que no sirve en términos de prevención”.

Cabe recordar que hace dos años, el gobierno de Cambiemos había presentado una iniciativa para bajar a 14 años la edad de imputabilidad, algo que fue resistido por organizaciones de derechos humanos y la oposición.