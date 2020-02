El régimen de los jueces genera un déficit de $9.200 millones

El Gobierno quiere comenzar a debatir el proyecto la semana próxima. Se prevé que el miércoles se trate en comisión y el jueves podría concretarse la sesión en Diputados

la ministra de Justicia, Marcela Losardo, defendió el proyecto de ley que giró el Gobierno nacional al Congreso el pasado viernes para modificar el régimen especial de jubilación que tienen los jueces.

Uno de los principales puntos de fricción radica en el cambio del cálculo que se realizará para determinar el haber inicial, que será el equivalente al 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas (actualmente es el 82% del sueldo correspondiente al último cargo ocupado).

“Esto significa que se van a tomar los últimos 120 salarios de los cargos que ocuparon y quiere decir que si yo fui durante cinco años juez de primera instancia y durante cinco años camarista, no es lo mismo que si estuve durante los últimos 10 años como camarista. Por eso se hace un promedio que luego se va a actualizar al momento de que se jubilan, por lo tanto a mí no me parece tan tremendo”, aseguró Losardo.

Si bien este punto podría provocar un descenso de los haberes con respecto a lo que prevé la ley actual, la funcionaria dio un ejemplo que grafica la situación de los integrantes del Poder Judicial con respecto a otros trabajadores: “Quizás un juez que se jubilaba con un haber de $770 mil ahora lo va a hacer con uno de $720 mil”. Además, informó que la mesa que determinará cómo se realizará la actualización de haberes se reunirá luego de que se sancione la ley, por lo que ese debate continuará abierto incluso luego de que cambie el sistema.

Para acceder al beneficio, el proyecto establece el requisito de haber prestado como mínimo 10 años de servicios continuos o 15 discontinuos. También iguala la edad mínima de retiro en 65 años para hombres y mujeres, punto que fue objetado.

“No entiendo por qué acá algunos hablan de un tema de género si justamente estamos luchando por la igualdad y creo que a los 65 años podemos trabajar. Acá estamos reformando el sistema judicial y una persona puede elegir si jubilarse a los 65 o a los 70, cuando quieran”, destacó la ministra.

Por otra parte, negó que pueda haber un gran número de magistrados que apuren su retiro para iniciar los trámites jubilatorios antes del cambio de régimen. “Este proyecto busca reducir las inequidades en el sistema previsional”, analizó y explicó: “Era imposible sostener el régimen cómo está, con un déficit de $9.200 millones por año que se cubre con el resto de las jubilaciones de $14 mil”.

Apuro

El Gobierno quiere apurar la reforma en las jubilaciones de privilegio y por eso, intentará adelantar su tratamiento en la Cámara de Diputados.

De acuerdo al calendario, todo se resolvería la semana próxima. La intención es que el miércoles 26, se trate el proyecto en comisión. Hablarán los presidentes de los distintos bloques partidarios y estarán invitados a dar su opinión las asociaciones o nucleamientos de magistrados, fiscales y gremios. Julio Piumato de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación será uno de los oradores, quien por supuesto, ya se manifestó públicamente en contra de la iniciativa.”

Estamos convencidos que la solidaridad que la etapa demanda, en modo alguno puede ser un justificativo para cercenar derechos, mucho menores de la manera elitista, regresiva y carente de perspectiva de género, como lo hace el proyecto presentado la semana pasado por el oficialismo”, sostuvo el gremialista. Tras la reunión en comisión, la intención oficial es que el jueves 27 sea la sesión. La idea del Gobierno es aprobar el proyecto sin realizar cambios y de avanzar, sin ceder a los pedidos de las asociaciones Magistrados y de Fiscales.

Juntos por el Cambio ya adelantó que pedirá modificaciones para acompañar el texto, mientras que el bloque Unidad Federal, de José Luis Ramón, presentó un proyecto alternativo.