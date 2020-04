El Poder Judicial analiza cómo aplicar un recorte en los salarios de los jueces

Las autoridades judiciales ratificaron que acompañarán la decisión oficial, aunque la medida colisiona con el principio de intangibilidad de los haberes de los magistrados. Mientras tanto, la asociación que los nuclea anticipó la donación de un millón pesos y la apertura de una cuenta bancaria para recaudar dinero para colaborar en la lucha contra el coronavirus

Abril es un mes clave y de definiciones en materia de salarios en la provincia de Córdoba. Días atrás, el Gobierno provincial anticipó que habrá un recorte de 30% de los haberes de los funcionarios de mayor rango. Aún no se precisó a quiénes incluirá la medida, sólo se afirmó que será en los salarios más altos de la Administración. Los poderes Legislativo y Judicial también serán invitados a sumarse al recorte.

En ese marco, el Tribunal Superior anticipó su intención de “acompañar el esfuerzo” con una medida similar; no obstante, se debe analizar qué alcance tendrá esa decisión y si será de carácter obligatorio para todos los magistrados.

“Tenemos que tomar una decisión institucional que es muy seria”, advirtió a Comercio y Justicia una alta fuente del Poder Judicial. “Aquí no se busca que los magistrados hagan una donación de un mes y que ésta sea voluntaria, lo que se pide es un recorte”, explicó en diálogo con este medio.

La decisión de reducir los salarios de los magistrados choca con el principio de intangibilidad. La última vez que el Poder Judicial de Córdoba sufrió un recorte en sus haberes fue en 1995, cuando el entonces gobernador Ramón Mestre consiguió la declaración de una ley de equiparación de los sueldos de los poderes del Estado. Con ese instrumento, se determinó que ningún miembro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial percibiera un salario mayor que el del gobernador de la Provincia. Esto significó rebajar el sueldo de los jueces de la provincia en 30% y motivó una avalancha de juicios contra el Estado.

Hoy se deberá aguardar la respuesta de los jueces en este nuevo contexto. Por ahora, los magistrados siguen esperando más precisiones del Ejecutivo para ajustarse a la nueva realidad económica de la provincia.

Donación

Por su parte, autoridades de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba anunciaron la decisión de donar un millón de pesos al Ministerio de Salud de Córdoba para que sea destinado a la lucha contra el coronavirus.

Asimismo, se decidió abrir una cuenta bancaria para que los magistrados -sean socios de la asociación o no- hagan un aporte solidario y voluntario que también será utilizado para paliar las necesidades que requiera la contención de la pandemia.

En diálogo con Comercio y Justicia, el presidente de la entidad, Luis Paoloni, aseguró que los fondos de dicha cuenta serán supervisados por una comisión de cinco personas -del interior provincial y de la ciudad de Córdoba- quienes decidirán, en función de las necesidades, los fines que tendrá el dinero que se vaya recaudando.

Paoloni no descartó que la asociación pueda realizar una nueva donación, en caso de que los casos de Covid-19 sigan creciendo y requieran, por parte del Estado, de mayores recursos para su atención.

Días atrás, el directorio de la asociación también anunció que ponía a disposición la casa de campo en la localidad de Dique Chico (un inmueble que cuenta con 17 habitaciones), para que eventualmente pueda ser utilizado por las autoridades sanitarias si lo consideran necesario.