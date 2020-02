El plazo de prescripción del viejo Código Civil

La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial estableció desde cuándo debe comenzar a computarse el plazo decenal de prescripción establecido en el artículo 4023 del Código Civil

En “Compañía Abastecedora de Insumos Químicos SA s/ Quiebra s/ Incidente de nulidad de Delle Piane Javier Ignacio”, el codemandado apeló el rechazo del planteo de prescripción de la ejecutoria.

Los jueces Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto precisaron que se hallaba incontrovertida la aplicación de los preceptos del anterior Código Civil, específicamente, en cuanto al plazo decenal mencionado, precisando que “el cuestionamiento formulado por el recurrente se reduce al momento en que dicho término de prescripción debe comenzar a computarse”.

Los camaristas coincidieron con lo resuelto en la instancia de grado, dado que “la actio iudicata nace una vez que el pronunciamiento no puede ser revisado en otras instancias, es decir, cuando la sentencia se encuentra firme”.

El tribunal destacó que “no cabe sino concluir -en sentido coincidente con lo decidido por el Juez a quo en el decisorio impugnado- que la sentencia dictada por este Tribunal quedó firme una vez anoticiado el señor D. P. del rechazo del recurso extraordinario”.

En base a ello, la Sala concluyó que “desde esa fecha hasta el 30.10.19 no transcurrió el plazo decenal de referencia, es evidente que el planteo prescriptivo intentado resulta inadmisible”, sumado a que “en materia de prescripción liberatoria debe prevalecer una interpretación amplia y no una exégesis rigurosa”.