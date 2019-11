El MPFN difundió una encuesta sobre la carrera laboral

El proyecto tuvo como antecedente un trabajo del año pasado, titulado “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales”, que analizó la situación de las mujeres que se postularon para cargos

“Percepciones del trabajo, igualdad y desafíos profesionales” se denomina la primera encuesta que se realizó en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) sobre la carrera laboral.

El estudio fue elaborado por la Dirección General de Políticas de Género (DGPG) para diagnosticar, entre otras cuestiones, la incidencia de la división sexual del trabajo en el organismo.

Se trata de un trabajo que busca cumplir los compromisos asumidos por Argentina en el marco de la Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, para fortalecer los sistemas estadísticos en la materia.

El proyecto tuvo como antecedente un estudio del año pasado, titulado “El impacto del género en el proceso de selección de fiscales”, que analizó la situación de las mujeres que se postularon para cargos y reveló que en 17 años sólo hubo un aumento de dos por ciento de funcionarias -que se mantienen por debajo de 30 por ciento- y que las inscripciones de aspirantes promedian 26 por ciento.

A partir de los resultados de esa investigación se tomó la decisión de indagar en los motivos de los bajos porcentajes y trabajar para revertirlos.

Así, tomando la experiencia del relevamiento “El género en la Justicia Porteña, Percepciones sobre la desigualdad”, realizado en 2016 por el Observatorio de Género en la Justicia, del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se diseñó la iniciativa, adaptándola a las particularidades del MPFN.

En una primera etapa se estudió información de todo el país a través de una plataforma digital que garantizó el anonimato de los encuestados, lo cual permitió alcanzar a 32 por ciento de todos los escalafones del MPFN.

Del total de personas que respondieron, 973 son mujeres, 644 varones y dos son personas con identidades no binarias.

Actualmente, está en marcha la etapa de procesamiento y sistematización de los datos, pero entre los primeros resultados la DGPG observó un impacto diferencial entre los géneros en materia de maternidad/paternidad. Así, del personal del MPF con hijas/os, 70 por ciento afirmó que tener hijos impactó en su carrera profesional y sólo ocho por ciento de las mujeres con hijas/os consideró que la maternidad no afectó su carrera.

Otro de los hallazgos preliminares que se destaca es la brecha de género en los concursos para los cargos y el hecho de que el principal motivo reportado para no concursar es la percepción de falta de preparación para asumir el rol.

A partir de la información recolectada, se diseñarán políticas que contribuyan a continuar la transversalización del enfoque de género en el organismo.