“El juez debe conocer a su comunidad y sus problemas”

La jueza del Superior Tribunal de Tierra del Fuego y presidenta de Jufejus consideró fundamental que la ciudadanía deje de ver al Poder Judicial como una estructura lejana. Llamó a profundizar las herramientas de la mediación y de acceso a la Justicia

Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info

María del Carmen Battaini es la presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufefus); es también la primera mujer que preside ese organismo conformado en 1994.

Con motivo de la apertura del Año Judicial, Battaini, quien también es jueza del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, visitó Córdoba y trazó un panorama sobre la situación que atraviesa hoy el Poder Judicial. Consultada por Comercio y Justicia, la magistrada tomó distancia del escándalo que tiene como protagonistas a jueces y fiscales de Comodoro Py y, en cambio, se encargó de revalorizar la tarea que realizan los poderes judiciales en las provincias.

-¿Qué evaluación hace del descrédito en el que se encuentra sumergido hoy el Poder Judicial en Argentina?

-A mí me parece que hay que hacer una diferencia que es sustancial. Los poderes judiciales de las provincias venimos trabajando desde hace más de 25 años en mejorar el servicio. En Córdoba ustedes deben percibir esto que digo. Venimos trabajando en políticas de acceso a la Justicia, buscando poner en valor a los más vulnerables. La Justicia, como lo dijo la doctora Cáceres de Bolatti, necesita jueces socialmente responsables que no se limiten a lo esencialmente jurisdiccional. Tenemos que tener más competencias para poder mirar al otro y buscar alternativas. Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en cómo solucionar el conflicto de las personas y no solamente el caso que llega a tribunales. Hoy la mediación es una realidad. Los poderes judiciales de las provincias, algunos más avanzados que otros, empezaron a trabajar en herramientas de mediación, de conciliación, de negociación con muy buenos resultados. Uno descubre que puede escuchar al otro y permite que la gente se empodere para resolver el conflicto.

-¿Esto acerca la Justicia a la gente, ayuda a mejorar la credibilidad en este poder del Estado?

-Entiendo que sí. El juez debe conocer a su comunidad y sus problemas. La gente necesita sentirse contenida y que no nos vea como una estructura lejana sino como una estructura que puede darle una respuesta, que posiblemente no sea la solución de su problema, pero que es una respuesta. Para ello son fundamentales los espacios de atención al ciudadano que hoy tienen todos los poderes judiciales en mayor o menor medida.

-Ser socialmente responsables, como dijo Cáceres de Bollati.

-Claro. Nuestra tarea no es sencilla, no nos hacemos de amigo, cada decisión es difícil y tenemos que mantenernos firmes en lo que es la línea del derecho y la Justicia, y hay que ejercer la profesión en esos dos marcos. Por otro lado, creo que es muy importante reconocer las fortalezas pero también las debilidades que tenemos cada uno de los poderes judiciales para superarlos y transformarlos en fortalezas. Somos muchos los poderes judiciales que planificamos y trazamos objetivos a corto y mediano plazo que nos sirven para ver en qué nos equivocamos y cuáles son los nuevos abordajes.

-¿Qué significa para usted ser la primera mujer en presidir una organización como Jufejus?

-Es todo un desafío para mí presidir Jufejus, la responsabilidad que me dieron los colegas es muy grande, espero seguir aportando y avanzando sobre todo en los temas que son comunes. Siempre las mujeres necesitamos esmerarnos más porque no hemos roto todavía el techo de cristal.

¿ Y cómo están trabajando en la Justicia para avanzar en esta cuestión?

-Trabajamos con muchos programas para abordar la cuestión de género, estamos siempre capacitándonos y vamos más allá porque ahora nos preguntamos de qué hablamos cuando hablamos de género. Sabemos que existen otros géneros, los respetamos, los entendemos, los asumimos como tal. Hay mucho desafíos que todavía tenemos por delante y nos van a llevar mucho tiempo, somos permeables a estos desafíos, pero a veces la realidad nos supera y tenemos que abrir la cabeza para entender estos temas e incorporar la interdisciplina.