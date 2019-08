El Gobierno confirmó que hubo problemas técnicos en el escrutinio

Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Interior aclaró que existió un problema de visualización de datos pero no de carga de información. Volvió a defender el nuevo sistema

E l estreno del nuevo sistema de escrutinio provisorio confirmó los pronósticos que, desde hacía varias semanas, venían haciendo la oposición y los expertos en seguridad informática. A poco más de dos horas de iniciada la carga de telegramas electorales, los fiscales partidarios comenzaron a detectar fallas y demoras en el acceso a la plataforma desarrollada por Smartmatic y, más tarde, dejaron trascender que la red se había “caído” en la sala dispuesta en el Correo Argentino y que los monitores por los que debían controlar el procedimiento de transmisión indicaban errores de conexión. Luego de un largo silencio, los funcionarios admitieron que “efectivamente, hubo problemas técnicos de difusión”.

Los primeros resultados estaban previstos para las 21. Sin embargo, la visualización del escrutinio provisorio de las PASO falló y las primeras cifras oficiales recién se dieron a conocer a partir de las 22,30.

Según Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación esta demora se debió a un problema en la “visualización” de los datos y no en la carga.

“La trasmisión anduvo muy bien. Lo que sí es cierto es que tuvimos otro problema que nos impactó en las pantallas de visualización. No podíamos salir con la información porque en un momento no anduvo la difusión de los resultados. Había carga pero no podíamos visualizarlo”, explicó en diálogo con la prensa. A pesar de ese inconveniente, Pérez destacó la carga de datos y que, en el momento en que pudieron mostrarse los resultados, ya había 58% escrutado.

“A las 22.30 teníamos escrutado un 58% y en ese mismo horario pero en 2015 había menos del 10%. A la medianoche, tuvimos el 90% como habíamos dicho y en 2015 recién estuvo a las 9 de la mañana. Este sistema nos dio mucha agilidad y funcionó bien por eso tuvimos los resultados antes”.

El funcionario también admitió que hubo otro problema en la sala de fiscalización cuando no podían descargar los telegramas en formato PNG que enviaban desde las escuelas y afirmó que se hizo el reclamo ante la empresa.

“Les pedimos las explicaciones a Smartmatic y esperamos a que nos respondan”, aseguró. Finalmente, hizo referencia a la decisión de la jueza Servini que determinó que los datos sólo sean mostrado cuando se tuviera 10% del escrutinio de cuatro distritos: ciudad y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

“Esto no fue un obstáculo. La jueza Servini pidió que los resultados estén para las 21 y a eso le agregó que estuviese computado el 10% de cuatro provincias. La demora no tuvo que ver con eso. Tuvimos una buena carga y buenos resultados de manera rápida”.

Y agregó: “Funcionó muy bien la trasmisión y fue un acierto haber cambiado el procedimiento. Ahora va a permitir que Argentina tenga resultados antes de la medianoche. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos que hay que subsanar”.

Cabe recordar que Smartmatic será nuevamente la encargada de llevar adelante el escrutinio provisorio en las elecciones generales de octubre.