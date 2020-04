El Consejo de la Magistratura, en vilo por salarios

El organismo informó que no podrá abonar sueldos ni adecuarse tecnológicamente para que el Poder Judicial siga funcionando. Por unanimidad, los integrantes del organismo decidieron formalizar un reclamo ante la Corte Suprema

El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) votó y aprobó remitirle a la Máxima Instancia un pedido por escrito de fondos, ante la certeza de que para junio no estará en condiciones de pagar los sueldos de la judicatura.

El planteo está discutiéndose desde hace tiempo en las comisiones, de manera informal entre los consejeros, pero la decisión se tomó en el primer plenario virtual que formalizó este organismo, ante la perspectiva de no poder abonar sueldos ni adecuarse tecnológicamente, como obligan las medidas sanitarias sobre trabajo remoto dictadas en el marco de la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

Los consejeros estiman que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) debe acudir a los 30 mil millones de pesos del fondo anticíclico que creó en 2008 y que maneja financieramente por medio de inversiones a plazo fijo.

Graciela Camaño, una de las principales impulsoras del reclamo, advirtió que en dos meses el CMN no va tener disponibilidad de dinero y alentó a sus colegas a buscar soluciones alternativas y pedirle a la Corte que use el fondo anticíclico.

Hace unos días, el presidente del cuerpo, el representante de los jueces, Alberto Lugones, le informó el problema al titular del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz, pero ayer el CMN reclamó formalmente una respuesta, para que la justicia siga funcionando. También hubo acuerdo entre los consejeros al establecer que no es momento de entrar en un conflicto con la Corte pero sí de anticipar el escenario que se viene, que incluye salarios caídos y poca capacidad para ampliar las funciones del Poder Judicial por vía digital. “Un pronunciamiento de este cuerpo es fundamental y es lo que espera la ciudadanía”, indicó en ese sentido la representante de los diputados, Vanesa Siley, durante la sesión de ayer, que se concretó a través de una transmisión en vivo de la plataforma YouTube, con una audiencia que osciló entre 70 y 120 espectadores.

El dato

