El Consejo de la Magistratura desestimará la denuncia contra el juez Rodríguez

El Consejo de la Magistratura de la Nación votará hoy la desestimación de la denuncia contra el juez Luis Rodríguez, acusado de haber recibido un soborno de Daniel Muñoz, ex secretario privado del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, para beneficiarlo en un expediente. La desestimación será tratada en la reunión virtual que hará el consejo. El dictamen será presentado por el académico Diego Molea.

La investigación que presenta Molea, que se basó en las declaraciones juradas que presentó Rodríguez ante el Consejo, no permitieron constatar, en 15 meses de búsqueda, la presencia de un incremento patrimonial del juez Rodríguez. “En base a la prueba solicitada y producida se concluye que ninguno de los cargos ha quedado acreditado”, afirma el proyecto. A ese argumento se le agregó, en marzo pasado, una decisión de la Justicia sobre la que se apoyó la investigación de Molea. El juez Sebastián Casanello sobreseyó a Rodríguez en la causa penal por la acusación del supuesto soborno, a instancia del fiscal Gerardo Pollicita, quien sostuvo que no había delito para continuar con la investigación que involucraba al magistrado.

El juez Rodríguez investigaba a Muñoz y Pochetti por el presunto lavado de US$60 millones de dólares. Durante el trámite de la causa, el magistrado tomó decisiones que beneficiaron a los acusados, por ejemplo, cuando concedió la exención de prisión a Pochetti y cuando se negó a congelar sus fondos en el exterior.