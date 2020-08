Roberto Lavagna adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial

El bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno. La bancada referenciada en el economista Roberto Lavagna consideró que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio.

Mediante un comunicado, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que su par Graciela Camaño ya había anticipado la posición del bloque en declaraciones públicas. “La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, señaló el jefe de la bancada.

En ese sentido, expresó que “sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe. Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, afirmó.

El legislador consideró que sin esos consensos “será malo para la Argentina sacar con fórceps una reforma judicial, por más que la mejoren técnicamente, dado que otra vez se correría el riesgo de caer en un conflicto institucional. Ésa es y será la posición del bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación”, sentenció.

Además, en el texto se agregó que “la prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las pymes de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”. Agregp que

“la Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, opinó.

Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini forman parte del Interbloque Federal, comandado por Eduardo “Bali” Bucca, en el que conviven los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez -cada uno con su propio monobloque-, y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. En algunas ocasiones, el espacio suele votar dividido.