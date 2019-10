Home > Justicia > Donación de órganos de una persona no vinculada con el paciente es tema federal

Los jueces Ignacio Vélez Funes, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi revocaron la negativa en tal sentido adoptada por el Juzgado Federal Nº 1

La Sala A de la Cámara Federal de Córdoba se declaró competente para autorizar una donación de órganos de persona no vinculada con el paciente.

Al resolver la causa “F., S. A. c/ Incucai-Ecodaic s/prestaciones quirúrgicas (Expte.: 35977/2019), los jueces Ignacio Vélez Funes, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi revocaron la resolución del pasado 9 de septiembre, dictada por el juez Federal N° 1, quien había fallado en sentido contrario.

En el caso, S.A.F, inició acción de amparo a los fines de que se le autorizara a donar un riñón a G.C.D, sorteando el límite establecido por el art. 22 de la ley 27447 al tratarse de un donante no emparentado.