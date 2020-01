Domiciliaria‌ ‌pendiente:‌ ‌ordenan‌ ‌precisar‌ ‌qué‌ ‌patologías‌ ‌padece‌ ‌Schiavi‌ ‌

En el marco del pedido de prisión domiciliaria presentado en diciembre de 2019 por el ex ministro de Transporte Juan Pablo Schiavi, condenado por la denominada “Tragedia de Once”, el Tribunal Oral Federal de feria Número 1 ordenó, en línea con lo dictaminado con la Unidad Fiscal de Ejecución Federal a cargo de Guillermina García Padín, que se precisen qué patologías padece.

En diciembre de 2015, Schiavi fue responsabilizado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones a 789 personas, en calidad de autor, y se le impuso la pena de cinco años y seis meses de prisión

La de Schiavi planteó que padece una enfermedad de base que “se ha ido empeorando con el tiempo”. También planteó que existe “un diagnóstico de gravedad” y “un desmejoramiento con resultados irreversibles”.

En su dictamen, la agente García Padín explicó que la enfermedad, per se, no habilita la obtención del instituto, sino que la ley autoriza la excepcional modalidad en aquellos casos en que a la afección de la salud se suma un plus, consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario.

También hizo hincapié en los diversos informes realizados por la autoridad carcelaria, por los médicos de la defensa y por el Cuerpo Médico Forense (CMF).

“La incógnita que debemos revelar es si el encierro carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y, en su lugar, se puede observar que de los distintos informes del Cuerpo Médico devienen opiniones parcializadas y amplias que no permitan despejar y concretar la situación fáctica del caso”, marcó.

El tribunal de feria resaltó ese punto en su fallo y le encomendó al Cuerpo Médico Forense que señale con claridad cuáles son las patologías que padece Schiavi y que detalle con claridad cuál es el tratamiento que debe tener.

También reclamó que se responda si la privación de la libertad dentro del establecimiento carcelario le impide al ex funcionario recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia.

Por último, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Jorge Zabala tomaron en cuenta el requerimiento que hizo la Unidad Fiscal sobre la intervención de la Comisión Evaluadora de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal para que se expida sobre a la posibilidad de cumplir con cada uno de los ítems inherentes al tratamiento fijado para Schiavi.

