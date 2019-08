Dólar futuro: ordenaron realizar peritaje contable

El tribunal que prepara el juicio oral en contra de la ex presidente Cristina Fernández y del ex ministro de Economía Axel Kicillof por la venta de dólar futuro, implementada sobre el final de la gestión de la actual senadora, ordenó la realización de un peritaje contable para determinar si esa operatoria ocasionó perjuicio al Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal 1, en el marco de la instrucción suplementaria del debate, que todavía no tiene fecha de inicio.

El vocal Adrián Grunberg dispuso la medida, que entre sus puntos principales buscará determinar qué consecuencias tuvo entre 2015 y 2016 la decisión.

Además, se le ordenó a los peritos informar el valor de la revaluación de los activos dolarizados del BCRA en los ejercicios 2015 y 2016 y si se dieron otros años con pagos netos por obligaciones de contratos de dólar futuro.

Por otro lado, el tribunal pidió que se informe sobre la existencia de observaciones en balances por parte de auditores internos o externos u organismos competentes referidas a si hubo un “precio ilegal” en la venta de dólar futuro.

El expediente fue enviado a juicio oral por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2017 y desde entonces el debate está en preparación en el Tribunal Oral Federal 1, integrado por Grunberg, José Michilini y Ricardo Basilico.

La investigación derivó en el primer procesamiento que pesa sobre la actual candidata a vicepresidenta, por presunta defraudación a la administración pública.

Además de Fernández y Kicillof están procesados el ex presidente del BCRA, Alejandro Vanoli, y otros funcionarios.