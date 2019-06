Diputados aprobó la designación de Marisa Graham como defensora de Niños

Además, fueron ratificados como defensores Adjuntos los abogados Juan Hernández y Fabián Repetto. El Estado creó la figura hace 14 años

Después de 14 años de mora, avanza a paso firme la designación del primer Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, un cargo creado en 2005 mediante la Ley 26061. En una sesión especial, la Cámara de Diputados avaló -a mano alzada- la designación de la abogada y ex funcionaria Marisa Graham. La decisión ahora deberá ser refrendada por el Senado para que el nombramiento se haga efectivo. En el mismo acto fueron ratificados los defensores adjuntos que acompañarán a Graham en esta nueva labor: Juan Hernández y Fabián Repetto.

“Quienes llegaron a la instancia final y fueron elegidos reúnen todos los requisitos necesarios en materia de experiencia, idoneidad y compromiso para ocupar los cargos. Estamos votando la designación del mejor equipo que la Defensoría de los Niños pueda tener”, expresó la diputada Samanta Acerenza (PRO), presidente de la comisión bicameral que se conformó para elegir a los defensores.

La legisladora calificó la falta de un defensor del Niño como “una deuda de 14 años” por parte de la democracia. “¿Qué garantiza la figura del defensor del Niño? Que cada niño de la Argentina tenga las mismas oportunidades de desarrollo sin importar el lugar donde nazcan”, dijo.

En su discurso, la legisladora reconoció el interés y el aporte de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la creación de la comisión y la posterior designación del defensor. “Diez legisladores de diferentes fuerzas políticas decidimos escuchar y hacernos cargo de este proceso histórico que llevaba 12 años de demora (sic)”, señaló.

Si bien la ley no exige que el nombramiento sea aprobado en los recintos, así lo decidieron los distintos bloques en pos de darle una mayor legitimidad al proceso que, anteriormente, pasó por un concurso público.

Graham es especialista en derecho de familia, ex titular del Consejo del Menor y la Familia y ex Directora de Niñez y Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había sido seleccionada entre 68 candidatos iniciales y 14 finalistas.

Mediante un examen escrito y la presentación de planes de trabajo, los postulantes fueron evaluados por una comisión bicameral. Graham superó todas las etapas y obtuvo el visto bueno del total de los integrantes del cuerpo.