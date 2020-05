Dictaminaron que magistrados que enjuician a Jaime no perdieron estado judicial

La semana pasada, el defensor de Ricardo Jaime reclamó la nulidad del juicio que se le sigue por la compra de material chatarra para trenes y por presunto enriquecimiento ilícito.

Alegó que Julio Panelo y José Martínez Sobrino, dos de los jueces del Tribunal Oral 6 (TOF6), que lleva adelante el debate, perdieron su estado judicial por la entrada en vigencia del nuevo régimen jubilatorio para magistrados.

El abogado de Jaime (foto) pidió que se dicte la nulidad debido a que el tribunal no se encuentra “debidamente” constituido ni integrado para proseguir con el proceso, suspendido a raíz de la feria judicial extraordinaria. Panelo y Sobrino renunciaron antes de que entrara en vigencia el nuevo régimen jubilatorio para magistrados pero, por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal siguen al frente de los juicios iniciados con anterioridad a su dimisión.

El planteo del letrado del ex secretario de Transporte fue rechazado por la fiscal del juicio, Gabriela Baigún. Al dictaminar, la agente estimó que es evidente que la nulidad de la totalidad de un juicio que lleva en trámite más de un año, que involucra una gran cantidad de imputados -entre ellos, ex funcionarios públicos- por hechos que han ocasionado un grave perjuicio al erario, y de indudable relevancia institucional, únicamente podría proceder en caso de que se constate la violación de garantías de raigambre constitucional.

“Va de suyo que ese extremo no se configura en el caso que nos ocupa”, enfatizó la fiscal, quien estimó que de hacerse lugar a la nulidad pretendida se verían seriamente comprometidas garantías previstas por la Carta Magna.

“Resulta evidente que al haberse acogido al régimen jubilatorio con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27.546, Sobrino y Panelo conservan el estado judicial que prevé el artículo 16, inciso a), de la ley 24018”, manifestó en otro tramo de su escrito.

Por otra parte, recordó que esa es la postura que guarda coherencia con diversas decisiones adoptadas, tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Cámara Federal de Casación Penal, en relación a problemáticas análogas.

“Atento a la falta de sentencias que resuelvan estrictamente la novedosa cuestión que se suscita, resulta ineludible utilizar casos similares como guía”, ponderó.

“Es inadmisible declarar la nulidad de todo el juicio llevado a cabo hasta el presente, por la entrada en vigencia de una norma que, por elementales razones de preclusión y seguridad jurídica, no resulta aplicable al caso”, resaltó también.