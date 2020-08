Detienen a una policía por el crimen de Blas Correa, la acusan de “encubrimiento agravado”

Una oficial de la Policía de Córdoba fue detenida este miércoles como acusada del “encubrimiento agravado” del crimen del adolescente Valentino Blas Correas, quien murió de un balazo en la espalda cuando el jueves pasado circulaba a bordo de un auto junto a unos amigos en la capital de esa provincia, informaron fuentes judiciales. Mañana se llevará a cabo una manifestación en reclamo de justicia por el centro de la capital cordobesa.

Se trata de Wanda Esquivel, quien se convirtió en el tercer efectivo de esa fuerza apresado por el caso, ya que sus compañeros Javier Alarcón (31) y Lucas Gómez (35) habían sido detenidos el mismo día del “homicidio calificado” de Valentino (17) y la tentativa en perjuicio de los acompañantes de la víctima.

En tanto, el fiscal de la causa, José Mana, imputó también a un cuarto policía, Yamila Martín, pero por “omisión de deberes de funcionario público”, por lo que no quedó presa ya que se trata de un delito excarcelable.

Por otra parte, la fiscal recibió el informe preliminar de la autopsia, el cual indica que la bala que provocó la muerte de Valentino ingresó por la espalda, a la altura del omóplato, afectando el pulmón y el bazo. A su vez, los médicos forenses pudieron recuperar del cuerpo el proyectil, que será sometido a peritajes balísticos para determinar de qué arma partió. Mientras que una fuente judicial indicó que el revólver encontrado en el sector donde fue baleado el auto en el que iba la víctima es “inservible, no operativa, e inclusive no contaba con el percutor”.

Habló la madre de Valentino

Soledad, la madre de Valentino, aseguró a Todo Noticias (TN) que “los chicos no estaban haciendo nada malo y la Policía les disparó, ésa es la realidad”.

“Ellos venían por una calle, y aparentemente Juan (el amigo de su hijo que conducía el auto) hizo una mala maniobra, se pasa y vuelve a doblar en ´U´ en un lugar, y venía una moto”, relató la mujer.

En ese momento, los motociclistas “se enojan porque casi los chocan y les patean el espejo” del auto, lo que provocó que los chicos “se asustaran” y aceleraran.

“A las cuadras hay un control, ellos bajan la velocidad y cuando están llegando al control, aceleran y empezaron los disparos”, agregó. A las pocas cuadras, los adolescentes se detuvieron y Valentino explicó que estaba herido “pero que no le dolía”, por lo que lo trasladaron hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo.

“Lo suben de nuevo al auto y unas cuadras más adelante los intercepta la policía, con mi hijo ya muerto”, recordó la madre de la víctima.

Además, Soledad denunció que cuando acudió al lugar, los policías no la dejaron pasar ni acercarse: “Me hicieron una barricada como si fuera una delincuente, nunca me pidieron documentos ni me dijeron que era mi hijo el que estaba ahí”.

“Me dijeron que fuera a la Central de Policía pero nadie me dio una explicación, hasta ese momento yo no sabía que había sido la Policía, pensé que había sido un robo, y la primera persona que estuvo conmigo fue una nueva jefa de la Policía de Córdoba, nadie más”, comentó. Y finalizó: “Todavía estoy esperando que me golpeen la puerta y me avisen que mi hijo está muerto.”