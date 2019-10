Detienen a un abogado y a un ex empleado de Anses

El segundo, quien se había jubilado en junio pasado, fue apresado cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza después de un viaje a Brasil. Aún hay un prófugo, quien se encuentra acusado de armar empresas ficticias para las maniobras delictivas

Un abogado y un ex empleado de Anses, quien facilitaba de manera ilegal los expedientes de la entidad para ser adulterados, fueron detenidos en el marco de la causa que investiga una organización que tramitaba beneficios previsionales irregulares ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

De acuerdo con la prueba reunida en la investigación, el ex empleado de Anses fue detenido en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando volvía de un viaje a Brasil. Era uno de los contactos que la asociación ilícita tenía en la entidad. Se lo acusa de proveer a uno de los principales acusados del estudio jurídico allanado en mayo de 2018 los expedientes del organismo público que le solicitaba, lo que permitía sacar e introducir hojas de acuerdo a lo que los imputados querían simular y con los mismos sellos de Anses. Luego, los expedientes se devolvían a su lugar.

Incluso los elementos probatorios demuestran que -a veces- el expediente “desaparecía” del organismo público: en esas ocasiones los acusados aprovechaban para pedirlo, y cuando se les decía que estaba extraviado, integrantes del estudio jurídico investigado aportaban fotocopias del expediente pero con datos que les convenían y no con aquellos que formaban parte del expediente original.

Por otro lado, al solicitar la detención del ex empleado, y otra persona más que permanece prófuga, el Ministerio Público Fiscal – mediante de la Fiscalía Federal N°2, subrogada por Carlos Martínez- reparó en que la prueba establecía que había trámites jubilatorios que se iniciaban por “recomendación” del acusado. Esta circunstancia, los responsables de la investigación afirmaron: “La situación es de por sí llamativa, máxime si tenemos en consideración las particularidades de las maniobras investigadas en el marco del expediente principal. La organización no habría podido operar durante todos estos años sin connivencia de funcionarios del organismo”.

Según la información brindada por Anses, que consta en el expediente, el detenido fue durante años asesor en la Unidad de Atención Integral de Anses en el puerto de Mar del Plata.

Por otro lado, también fueron hallados al momento de certificar diversos instrumentos jurídicos vinculados a operaciones inmobiliarias efectuadas “casualmente” entre el detenido y la esposa de uno de los principales acusados de la organización.

En este sentido, entendió el MPF que la vinculación entre el detenido como funcionario de Anses y los miembros de la banda resultaba “más que evidente”. Al respecto, se destacó que no sólo les recomendaba clientes sino que además mantenía negocios inmobiliarios con uno de los jefes de dicha organización.

Detenciones

Al contemplar la magnitud de la asociación ilícita –que defraudó al Estado en unos 100 millones de pesos- y los elementos reunidos en la causa, la Fiscalía Federal N°2 entendió que los dos nuevos acusados podían hacer peligrar las finalidades del proceso penal, por lo que se solicitó su detención, que fue convalidada por el juez federal Santiago Inchausti.