Empleados judiciales nacionales rechazan retomar las tareas

El secretario general de la Union de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, expresó que hay que “tener en cuenta que no se llegó al pico” de contagios de coronavirus y ratificó que “defenderá” a sus afiliados ante la pandemia, en referencia a los pedidos para reactivar las tareas.

En diálogo radial, Piumato pidió analizar cómo con las características de las tareas en ese sector y las condiciones edilicias, y aseguró que la Justicia está “en emergencia”, al rechazar la posibilidad de que los trabajadores judiciales retomen sus tareas en este contexto.

“También quiero salir a la calle todos los días pero estoy en mi casa porque es una pandemia: hay que decidir si vamos a combatir la pandemia o no la vamos a combatir”, enfatizó el dirigente judicial.

Piumato agregó que los lugares de trabajo tienen “escaleras estrechas”, lo que impediría cumplir con el distanciamiento social necesario.

“Habrá que ver cómo y cuándo vamos saliendo de la cuarentena, pero será difícil si no se llegó llegado al pico de pandemia todavía”, evaluó.

Por último, añadió que “no se puede defender la cuarentena, por un lado, y después criticarla, por el otro”. Además, sostuvo que el esquema de feria que rige actualmente la Justicia “está funcionando y los temas que no admiten demora son tratados; no planteamos no trabajar sino en qué condiciones”.