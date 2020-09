Cuestionan que se aplicara indirectamente el Síndrome de Alienación Parental en causa por abuso infantil

Una madre que denunció presuntos abusos sexuales de sus dos hijos, de seis y siete años a la fecha, por parte del padre, cuestionó la decisión de una Fiscalía de Villa Carlos Paz que, según el letrado de la mujer, archivó las causas aplicando criterios basados en el Síndrome de Alienación Parental (SAP), considerado anticientífico por la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, aunque reconocido como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

F.M., quien ahora vive en la Patagonia, residió en aquella ciudad hasta abril del año pasado. Se separó del papá de los nenes en 2014, embarazada de cuatro meses. Mediante un acuerdo judicial, se estableció un régimen de visitas.

En 2017 presentó la primera denuncia por el presunto abuso hacia el mayor, de cuatro años entonces. Según la mujer, lo hizo porque una pediatra le informó sobre lesiones en los geniales del nene y “conductas sexualizadas y erotizadas” del niño.

El planteo fue desestimado por el fiscal Ricardo Mazzuchi.

Con éxito, el abogado de F.M. se opuso al archivo del expediente, que se le envió a la fiscal Jorgelina Gómez.

Posteriormente, F.M. sumó otras dos denuncias y la Justicia revocó el régimen de visitas al progenitor y restringió su acercamiento a los infantes.

La semana pasada, Gómez cerró las tres causas. Argumentó que no se logró determinar la existencia de los hechos y que la madre tiene “inclinación a la fabulación”.

El patrocinante de F.M. se opuso a la medida y pidió la nulidad de las pericias psicológicas y de la entrevistas en Cámara Gesell que se les realizaron a los chicos.

Asimismo, sostuvo que lo que hizo Gómez fue “aplicar indirectamente el SAP”, un método que, según dijo, es “rechazado por toda la comunidad científica”. No obstante, cabe aclarar que no hay consenso al respecto y que muchos expertos consideran que es una forma de maltrato infantil.

El término SAP fue creado por el psiquiatra Richard Gardner en 1985 para describir un conjunto de comportamientos que adoptarían los niños supuestamente manipulados psicológicamente por un adulto -generalmente, la madre- para mostrar miedo, falta de respeto y, especialmente, hostilidad hacia otra persona -generalmente, el padre-, en el marco disputas por su custodia.