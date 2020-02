“Cuadernos”: tres jueces rechazaron hacerse cargo de los incidentes

Tres jueces de la Cámara Federal de Casación Penal rechazaron ayer hacerse cargo de 34 incidentes de apelación pendientes de resolución vinculados a la causa por los llamados “cuadernos de la corrupción” y otras investigaciones relacionadas.

Se trata de los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, de la Sala IV del máximo tribunal penal del país, quienes entendieron que esos planteos deben ser resueltos por sus pares de la Sala III.

Se trata de 34 incidentes presentados por procesados en la causa central y otras investigaciones vinculadas que tiene que resolver Casación y que el lunes último fueron remitidos a la Sala IV, que ahora consideró que no le corresponde hacerse cargo del caso.

En la resolución, los camaristas aludieron a la “inexistencia de un motivo de atracción hacia esta Sala IV” y entendieron que, “por ello, corresponde devolver la totalidad de los expedientes remitidos a la Sala III, haciendo saber a los distinguidos colegas que, en caso de no compartir la solución aquí adoptada, consideren elevar la cuestión a la Presidencia de esta Cámara Federal de Casación”.

El lunes último, otra sala de Casación, la uno, anuló la prisión preventiva dictada en el caso para la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Kirchner.

Pero están pendientes de resolución otros recursos, como por ejemplo una queja por Casación denegada contra el rechazo a un planteo de nulidad y confirmación parcial de un procesamiento a la vicepresidenta.