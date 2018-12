Cuadernos: la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex presidente está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que, desde la estructura del Estado ,recaudaba fondos ilegalmente.

El tribunal también confirmó el embargo de $1.500 millones contra Cristina. Además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita, se la encontró coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo.

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, el juez Claudio Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y que la ex presidente “podría entorpecer” la investigación.

En el mismo fallo, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de de Julio de Vido y Roberto Baratta como líderes de una asociación ilícita e incluyó en esa lista de organizadores al ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner.

En la misma resolución, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron excluir de la asociación ilícita a los empresarios que estaban procesados, como Ángelo Calcaterra, Aldo Roggio, Luis Betnaza (Techint), Gabriel Romero, Juan Chediack y Enrique Pescarmona, pero consideraron miembro al cordobés Gerardo Ferreyra, quien permanecerá detenido. El resto de los empresarios que están en la cárcel o en prisión domiciliaria quedarán en libertad.

No obstante, la decisión de la Cámara Federal revocó la falta de mérito que había beneficiado a los empresarios de segundas líneas que habían cumplido órdenes para entregar coimas. Así, quedaron procesados por cohecho Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero, Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta, Francisco Valenti y Osvaldo Acosta.

A todos, sin embargo, se les mantiene el procesamiento por haber entregado dinero. A todos se aplicó la figura de cohecho. El chofer Oscar Centeno, arrepentido y quien dio origen a la causa, también vio confirmado su procesamiento.

Conocida la confirmación del procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández, Miguel Pichetto, jefe de la bancada del PJ, ratificó que el desafuero no corresponde si no hay “sentencia firme”. Y completó: “Es la posición histórica que fue ratificada por la Corte Suprema en el caso del ex presidente Carlos Menem en 2017”.