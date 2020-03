Coronavirus: rechazan cerrar dos juzgados

La Cámara del Crimen rechazó el pedido de la Comisión Interna Gremial del Fuero Penal de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), que solicitó la clausura inmediata de dos juzgados, cuya titular estuvo de viaje por Brasil y a su regreso no realizó cuarentena y se reincorporó a trabajar.

Los delegados de tal comisión interna habían pedido la clausura de manera urgente de los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional Nos. 11 y 59 debido a que su titular, Paula Petazzi, estuvo de viaje por Brasil, considerada zona de riesgo, y a su regreso volvió a prestar funciones sin haber realizado el período de aislamiento necesario.

Los firmantes detallaron que la magistrada transitó el 7 de marzo por Brasil y a su retorno al país, al día siguiente, se reintegró a prestar funciones. Con posterioridad y al incluirse aquel territorio en la lista de países de riesgo (el pasado 16 de marzo), Petazzi comunicó su situación y preventivamente dispuso aislarse, sin presentar sintomatología alguna.

Sobre la situación de los empleados que se desempeñan en las dependencias, el comunicado destacó que ninguno -del Juzgado Nº 11- presentó síntomas.

Por otra parte, en el Juzgado Nº 59 la secretaria informó que una empleada se había contactado refiriendo síntomas febriles, con una temperatura corporal de 37,5°, registrada el día 16 de marzo, pero que después de comunicarse con la línea telefónica dispuesta para la consulta en casos de sospecha y contestar el cuestionario pertinente, se había descartado la posibilidad de que fuera portadora del virus.

La resolución firmada por el presidente de la Cámara, Alberto Seijas, recogió lo dicho por Ignacio Parra, director del Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quien resaltó que al momento en que Petazzi se encontraba en Brasil, ese país no estaba incluido en la lista de países en riesgo en tanto a esa fecha no se habían constatado casos de circulación local del virus.

“Chile y Brasil recién ingresaron el día 16 de marzo en el listado y, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, al no presentar sintomatología alguna, su aislamiento preventivo no respondía a los lineamientos del decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional?”, explicó.

El camarista resaltó que, teniendo en cuenta que no existe la presencia de una persona afectada con diagnóstico de la enfermedad o “caso sospechoso”, no se procederá a cerrar los juzgados.