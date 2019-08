Continuará el juicio a Cristina; el lunes comienzan las indagatorias

El Tribunal rechazó medio centenar de planteos judiciales. Ahora, las defensas deberán informar quiénes serán llamados a declarar para continuar con el debate

El Tribunal Oral Federal Nº2 resolvió ayer que continúe el juicio oral a la senadora y ex presidente Cristina Fernández por delitos en la obra pública en la provincia de Santa Cruz, al rechazar planteos de su defensa y la de otros procesados.

En total, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron los 51 planteos que hicieron las defensas en las “cuestiones previas” del juicio y se espera entonces que el próximo lunes comiencen las indagatorias de los 13 acusados.

“La postergación genera un retardo de justicia injustificado. Generaría una demora colosal y violaría garantías como la de ser juzgado en un plazo razonable”, dijeron los jueces sobre el pedido de postergar el proceso.

El tribunal también rechazó planteos de las defensas del empresario Lázaro Báez y del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido. Entre ellos, la nulidad total de la causa, un pedido de cosa juzgada y el apartamiento como querellante de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Para las indagatorias, el tribunal les pidió a las defensas que en 24 horas le informen quiénes tienen previsto declarar para así armar el cronograma. Para esas audiencias deben estar presentes todos los acusados, excepto los ya mencionados De Vido y Báez, así como el ex secretario de Obras Públicas Públicas José López y otros dos ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz, quienes por mayoría fueron autorizados a no estar presentes.

El abogado Carlos Beraldi había pedido la suspensión del juicio por distintos motivos. Uno fue que la ex mandataria tiene varias causas por asociación ilícita -Hotesur, Los Sauces y cuadernos de la corrupción, entre otros- y que todas deben juzgarse en un único juicio porque se trata del mismo delito.

También objetó que no se juzgue el caso completo ya que hay otras partes del expediente investigándose y que no llegaron a juicio, que hay recursos pendientes sin que se hayan resuelto y que no esté terminada la instrucción suplementaria del caso.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia tiene nueve recursos pendientes de resolución, seis de la defensa de la ex presidenta. De hacer lugar la Corte Suprema a lo planteado por las defensas, se podría poner fin al proceso.

En este caso, la ex mandataria está acusada de haber liderado una asociación ilícita que habría direccionado obras públicas viales en favor de determinados empresarios (básicamente, Lázaro Báez), que además fueron beneficiados con condiciones de contratación irregulares.