Continúa paralizada la Bicameral de Seguimiento y Control del MPF

Ayer fracasó otra reunión, por falta de quórum y de acuerdos políticos. Sólo asistieron seis de los nueve integrantes que se necesitan. Se programó un nuevo intento para la semana que viene, supeditado al logro de consensos

Por falta de quórum, se frustró el intento de activar a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Otro factor que influyó en el fracaso de la reunión fue que los legisladores presentes en la sala no llegaron a acuerdos, luego de la renuncia de la diputada Silvia Lospennato (PRO).

El plan del oficialismo era proponerla para ocupar la presidencia de la comisión, pero ella decidió dar un paso al costado porque este año finaliza su mandato.

Así, resolvió dejarle su sillón a su colega de bloque, Graciela Ocaña, quien no asistió al encuentro.

Otros ausentes fueron los senadores de Cambiemos Pedro Braillard Poccard, Silvia Elías de Pérez e Inés Brizuela y Doria, los justicialistas Sigrid Kunath, Rodolfo Urtubey, Pedro Guastavino y Carlos Caserio. Tampoco fueron de la partida el diputado por Salta de Alternativa Federal, Pablo Kosiner, y la jefa del Frente Renovador en la Cámara Baja, Graciela Camaño.

Sí asistieron los diputados Lucas Incicco (PRO), Diego Mestre (UCR) y Juan Manuel López (CC-ARI).

Fuentes parlamentarias admitieron que Ocaña no es la candidata para comandar el cuerpo y que la idea era que el peronista Guastavino -por propuesta de Miguel Ángel Pichetto- acompañara como vice a Lospennato. Así, la salida de la representante del PRO implica que los legisladores deban arribar a nuevos consensos.

Sobre lo sucedido, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, escribió en su cuenta de Twitter que la sesión de la bicameral se superpuso con una reunión del Consejo de la Magistratura de la Nación, razón por la cual la agenda se pospuso.

Por su parte, al levantar el encuentro, el secretario parlamentario de Diputados, Eugenio Inchausti, precisó que no contaba con quórum reglamentario, ya que sólo habían asistido seis de los nueve integrantes que se necesitan, y anunció que la semana que viene -concretamente, el jueves 22- se hará un nuevo intento, aunque supeditó la reprogramación al logro de acuerdos políticos.

La comisión encargada de controlar a los fiscales, que Camaño presidió hasta 2017, no se pudo conformar en 2018 porque las diferentes vertientes del peronismo no dieron quórum para que la oficialista Elisa Carrió asumiera la presidencia.

En ambas cámaras del Congreso y ante medios de prensa, el kirchnerismo insiste para que se ponga en marcha y apunta a que se investigue el caso que involucra al falso abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal federal Carlos Stornelli, por presunta extorsión.