Confirman resolución que declaró caducada la instancia de mediación en causa contra constructora

La Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de grado mediante la cual se declaró la caducidad de la instancia de la mediación y se dispuso la reapertura de la etapa mediatoria.

En “M., H. G. c/Olivieri Construcciones S.R.L. s/Daños y perjuicios”, los jueces Omar Luis Díaz Solimine, Juan Manuel Converset y Pablo Trípolirecordaron que “la ley 26589, en su art.1°, establece con carácter obligatorio la mediación previa a todo proceso judicial, y dispone que este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las partes para la solución extrajudicial de la controversia”, y que “el artículo 51 de la citada norma determina que se producirá la caducidad de la instancia de la mediación cuando no se inicie el proceso judicial dentro del año a contar desde la fecha en que se expidió el acta de cierre”.

Añadieron “que el cumplimiento de la etapa de mediación aparece como condicionante de la habilitación de la instancia judicial, y que el requirente se encuentra constreñido a iniciar el proceso judicial dentro del año posterior a la fecha del cierre que surja del acta respectiva”.

Los camaristas observaron que “el plazo de caducidad en estudio, aparece cumplido en exceso, habida cuenta el tiempo transcurrido entre el cierre de la mediación (31/05/2017) y la promoción de la demanda (11/07/2018).

Por ende, y frente al transcurso del plazo previsto en el art. 51, no atendieron la queja del recurrente, correspondiendo confirmar la declaración de caducidad de la instancia de la mediación y la reapertura de la etapa mediatoria, como bien lo dispusiera la señora juez de la anterior instancia.