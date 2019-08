Confirman procesamientos por intento de ingresar al país poderoso alucinógeno

El operativo, que se hizo hace siete meses, derivó en detenciones y en el secuestro de una gran cantidad de dosis de 25 E NBOMe, en una encomienda proveniente de Bélgica. Hay cuatro personas involucradas en el caso

La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento dictado en febrero por el Juzgado Número 3 de la jurisdicción respecto de cuatro personas, como presuntas coautoras del delito de tentativa de contrabando agravado de sustancias perjudiciales para la salud y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.

La maniobra fue desbaratada en diciembre, luego de un procedimiento de entrega vigilada en el que intervinieron la Dirección General de Aduanas, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Grupo Aircop.

El operativo derivó en detenciones y en el secuestro de una gran cantidad de dosis de un poderoso alucinógeno, denominado 25I-NBOMe, en una encomienda proveniente de Bélgica.

En la investigación intervienen conjuntamente la Regional Noreste (NEA) de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Fiscalía Federal Número 3 de Rosario, a cargo de Diego Iglesias y Adriana Saccone, respectivamente.

La alzada hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF) en cuanto a la modificación de la calificación legal de las conductas ilícitas que se les atribuyen a los encausados, precisando que el examen pericial al que fue sometida la sustancia estableció que no era estupefaciente al momento del hecho porque no se encontraba incorporada en el listado del decreto 852/18.

No obstante ello, al tratarse de un material nocivo para la salud, la Fiscalía requirió que el supuesto se encuadrara en la figura prevista por el artículo 865, inciso h, del Código Aduanero.

El tribunal, integrado por los jueces Fernando Barbará y Aníbal Pineda, recepcionó favorablemente ese criterio.

Así, valoró que el intento de ingresar al territorio nacional 25I-NBOMe -declarando en la Destinación Simplificada de Importación que la pieza postal contenía “pentaerythritol”, con la finalidad de evitar controles- bastaba para variar la calificación.

Concretamente, respecto al grado de participación de tres de los cuatro imputados, expuso que “tuvieron un codominio funcional del hecho” a partir de los aportes individuales realizados por cada uno “sin los cuales la conducta ilícita no se habría cometido”.

Por otro lado, con relación a la tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización, recordó que la droga fue hallada en el domicilio en el que cohabitan dos de los encartados y que el a quo, correctamente, estableció que ambos tenían plena disposición sobre aquélla, por encontrarse en el interior de su vivienda.