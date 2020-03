Con $10 millones de fianza, Saillén y Catrambone quedaron en libertad

Los camaristas entendieron que los acusados ya no podrán entorpecer la investigación.

En consonancia con el nuevo Código Procesal Penal, se valoró el dictamen fiscal que se había pronunciado a favor de la excarcelación. Estuvieron detenidos ocho meses

Ocho meses después de su detención, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba decidió liberar a los gremialistas Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, ambos directivos del Sindicato de Recolectores de Residuos de Córdoba (Surrbac). Tanto Saillén como Catrambone se encuentran procesados por presunto lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación en perjuicio de los propios afiliados de su gremio, mutual y obra social.

Por mayoría, los camaristas resolvieron excarcelar a los gremialistas e imponerles a cambio una fianza de 10 millones de pesos. A favor de la libertad de Saillén y Catrambone se expresaron Luis Rueda y Abel Sánchez Torres, mientras que Eduardo Ávalos votó a favor de mantener firme la resolución judicial anterior que había decidido que continuaran detenidos.

Vale recordar que es la segunda vez que la misma sala trata el pedido de liberación de los acusados. La primera vez fue en diciembre de 2019. En su momento, el juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro, había entendido que los líderes sindicales habían obstaculizado el accionar de la justicia el día que fueron detenidos.

En el fallo conocido ayer -al que accedió Comercio y Justicia- se afirmó que no hay posibilidad de que los acusados en esta instancia del proceso puedan efectuar maniobras obstructivas de ninguna naturaleza.

Sobre el particular, la Cámara destacó que la investigación se encuentra “avanzada”: se han secuestrado los elementos informáticos vinculados a los presuntos ilícitos penales y se encuentran trabadas las medidas cautelares correspondientes. Asimismo, se recordó que se encuentran intervenidas la mutual y el sindicato, con desplazamiento total de sus anteriores autoridades.

Para resolver por la excarcelación de los acusados, los camaristas valoraron el dictamen fiscal que también se pronunció a favor de la liberación de los detenidos. Se recordó que el nuevo Código Procesal Penal rige parcialmente en Córdoba y que en éste se establece que las medidas de coerción no pueden ser impuestas de oficio por el juez.

Así las cosas, la Cámara entendió que la resolución de octubre de 2019 fue dictada “en un contexto histórico diferente al de hoy” y que en la actualidad están dadas las “condiciones procesales mínimas” para liberar a los dos detenidos.

Maniobras

A consecuencia de las graves maniobras financieras detectadas por la justicia, el sindicato Surrbac y su mutual se encuentran intervenidos por decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).