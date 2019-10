Comienza un nuevo juicio por crímenes en el centro clandestino “El Vesubio”

Se iniciará el viernes a las 11 en los tribunales de Comodoro Py 2002. Se juzgarán 50 homicidios y más de 370 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos

El Tribunal Oral Federal 4 dará inició el viernes al juicio por el tercer tramo de la causa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, ubicado en el partido de La Matanza y que estuvo bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército.

El tribunal estará integrado por los magistrados Néstor Costabel, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez y durante el debate se analizarán las acusaciones que pesan sobre seis ex agentes del Servicio Penitenciario Federal y dos militares.

El juicio comenzará a las 11 en los tribunales de Comodoro Py 2002 y, según consignaron fuentes judiciales, se juzgarán en este proceso 50 homicidios y más de 370 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.

En el banquillo de los acusados estarán el ex oficial adjutor Hugo Roberto Rodríguez, el adjutor principal Eduardo David Lugo, los ayudantes Milcíades Luis Loza y Olegario Domínguez y los subayudantes Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski, todos ellos ex agentes del Servicio Penitenciario Federal. Y los ex militares del Ejército son el ex teniente Humberto Eduardo Cubas y el ex coronel David Cabrera Rojo.

En cambio, el ex teniente primero Serapio Eduardo del Río quedó apartado del proceso por incapacidad sobreviniente, mientras que el ex cabo Oscar Alberto Pirchio, que figuraba entre los imputados, no será parte de este proceso porque falleció recientemente.

“Nos preocupa que entre testigos y acusados hay personas de 80 años y esto dificulta la posibilidad de hacer justicia. Protestamos también el hecho de que el Tribunal haya determinado que sólo habrá audiencias cada 15 días. Vamos a un juicio que será largo”, dijo el abogado Pablo Llonto, representante de la querella que siguen las víctimas.

Los homicidios que se investigan en este expediente se cometieron contra personas que estuvieron cautivas en “El Vesubio” y que luego fueron “trasladadas” para ser ejecutadas en otros lugares.

El guionista Héctor Germán Oesterheld, el escritor Haroldo Conti, el cineasta Raymundo Gleyzer y la ciudadana alemana Elizabeth Käsemann forman parte de este colectivo de víctimas.

Ubicado en cercanías de la autopista Riccheri en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el cruce con el Camino de Cintura, en el partido de La Matanza, “El Vesubio” funcionó entre abril de 1976 y noviembre de 1978.

El Ejército dispuso su demolición cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició una visita a la Argentina para constatar las denuncias sobre los crímenes cometidos por la dictadura militar.