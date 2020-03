Comienza juicio por el robo comando a una financiera ilegal en Nueva Córdoba

A dos años del tiroteo en Nueva Córdoba, comenzará hoy en la Cámara 8ª del Crimen el juicio contra los autores de aquel episodio en el que murió un policía y dos delincuentes.

El robo comando a una financiera ilegal tuvo lugar en las primeras horas del 16 de febrero de 2018 y allí falleció Franco Ferraro y los ladrones Ricardo Rolando “El Ciego” Hidalgo y Ricardo Serravalle.

En el banquillo de los acusados se encuentra Ariel Gramajo, Ariel Murúa y Diego Tremarchi por el delito de homicidio criminis causa; además de Miguel Ángel Mitre y Luisa Mitre, señalados como cómplices necesarios.

El abogado Nicolás Díaz -que representa a Ariel Gramajo- advirtió de que hubo una contaminación de la escena del crimen por parte de funcionarios provinciales.

“Ellos tenían el dato de que había sumas millonarias de dinero y da la casualidad de que no se llevaron nada de ese lugar y que la zona no ha sido debidamente custodiadas en las proximidades ni en el departamento”, advirtió.

Y agregó: “Hay dos personas que no son autores materiales del hecho y que están siendo juzgadas y en el departamento no había ni una moneda”.

“Los primeros en llegar fueron funcionarios del gobierno y luego la policía”, afirmó.

En caso de mantenerse la acusación los imputados podrían recibir prisión perpetua.