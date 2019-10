Comicios: veedor informático de la Justicia aseguró que todo funciona

El veedor informático designado por la Justicia para verificar el desempeño de la empresa Smartmatic para las elecciones del domingo concluyó que la firma introdujo los cambios necesarios para que no vuelvan a repetirse los problemas registrados en las PASO, que derivaron en una demora de más de una hora y media en la difusión de los primeros resultados.

Así se lo informó a la jueza federal con competencia federal María Romilda Servini, en el marco de la acción de amparo impulsada por el Frente de Todos que, antes de las primarias, ya había puesto en tela de juicio la idoneidad de Smartmatic para afrontar el recuento provisorio de votos.

“Con la configuración actual no tendrían que presentarse los problemas que se sucedieron en las PASO del 11 de agosto último”, concluyó el director general de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación, Juan Franchino, en el informe que remitió a la Justicia con relación al desempeño de Smartmatic en la prueba piloto integral, realizada el pasado día 5.

En el escrito, el veedor informático sugirió “que no se haga ninguna modificación al sistema” con relación a la puesta a prueba de ese día, para “evitar cualquier desajuste al funcionamiento logrado”.