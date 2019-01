Cobrará más de 40 mil pesos por vacaciones frustradas

La alzada confirmó el fallo de primera instancia. Dio por probado que el actor experimentó sensaciones de desconcierto e incertidumbre al tener que encargarse de las reparaciones del rodado

La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó que la firma Volkswagen Argentina SA deberá resarcir con 40 mil pesos al hombre que la demandó porque no pudo salir de vacaciones debido a un desperfecto mecánico de su automóvil.

“El daño moral padecido por el actor es procedente, pues es presumible que haya sufrido un cierto grado de inquietud espiritual por las molestias derivadas del infortunio y por proceder a las reparaciones”, razonó el tribunal.

En ese sentido, indicó que el episodio implicó “sustraer tiempo vital” al demandante y consideró que éste bien podría haber empleado se tiempo “en otras actividades”.

La alzada ponderó que el reclamante experimentó la frustración de un viaje a un destino turístico “importante” debido a la falla denunciada. También tomó en cuenta que el percance lo obligó a cambiar el rumbo inicialmente emprendido, por lo cual debió arbitrar los medios para regresar con su vehículo al lugar de origen y, luego de diversas averiguaciones, aguardar el ingreso del rodado al taller para su debida reparación. Para los jueces, todo ello lo condujo a padecer “desazón” e “incertidumbre”.

Sin embargo, no admitió el planteo del accionante tendiente a que se le reintegrara lo pagado por la reserva del alquiler de la casa de veraneo. La Cámara opinó que esa solicitud no era procedente ya que no existía relación causal adecuada entre la rotura de la parrilla delantera derecha de un automotor y la frustración de alojamiento. Ello así, ya que el hecho que un rodado se averíe no suele traer como corolario más o menos frecuente la pérdida de un alquiler en un destino turístico.

“La indemnización por privación de uso debe acogerse, ya que tal rubro tiende a resarcir el daño, consistente en la imposibilidad de utilizar el vehículo durante cierto tiempo y su consiguiente reemplazo por otro medio de transporte”, valoró el tribunal.

Resultado

Como resultado de lo ordenado en el decisorio de la Alzada, el actor cobrará un total de 47 mil pesos: 40 mil por daño moral, mil por daño emergente, cinco mil por gastos de traslado y mil por privación de uso del vehículo.