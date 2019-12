Home > Justicia > Cautelares autónomas no están exentas de pagar tasa de justicia

La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial concluyó que el hecho de que las medidas cautelares autónomas no persigan un pronunciamiento sobre una pretensión “sustancial”, no implica que estén exentas del pago de la tasa de justicia

En la causa “Ruca Panel SRL c/ Duro Felguera Argentina SA – Fainser SA- UTE s/ Medida precautoria”, se apeló la intimación cursada para la integración de la tasa de justicia.

Los jueces Alejandra Tevez, Rafael Barreiro y Ernesto Lucchell recordaron que el artículo 1 de la ley 23898 establece que todas las actuaciones judiciales estarán sujetas a las tasas que se establecen en la presente ley, salvo excepciones dispuestas en ésta u otro texto legal. Tras ello, precisaron que “queda claro entonces que el hecho imponible que origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional respecto de la pretensión deducida”.

Al resolver si corresponde oblar la diferencia pretendida en los términos indicados o si resulta suficiente la integración por monto indeterminado, además del aporte efectuado para la provisión de gastos fijado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, sede donde se sustancia la disputa habida entre las partes, los camaristas explicaron que “en el caso que ocupa el análisis se requirió cautelarmente el decreto de un embargo preventivo sobre los fondos, bienes y derechos que “Duro Felguera Argentina SA-Fainser SA UTE” tuviera por cobrar de General Electyric SA y/o del Fidicomiso Central Vuelta de Obligado SA”.

Se aclaró que “por no encontrarse constituido el Tribunal arbitral, hizo uso de la facultad conferida por el art. 28 segundo párrafo del Reglamento de Arbitraje y ADR”, por lo que el fallo interpretó que “aparece descartada la posibilidad de hallarnos frente a una doble tributación puesto que no existe reclamo unitario de protección judicial”.

La Sala puso de resalto que, mientras la tramitación del pleito principal ocurre en sede arbitral, la accionante de forma voluntaria ha concurrido a estos estrados a solicitar una medida cautelar, situación ésta que es generadora del hecho imponible judicial ante la puesta en marcha del aparato jurisdiccional que debe ser retribuido conforme el sistema diseñado por la ley 23898.

En esa dirección, el tribunal resaltó que “el hecho de que procesos como el iniciado no persigan un pronunciamiento sobre una pretensión ‘sustancial’ no implica que estén exentos del pago de la tasa de justicia, como tampoco significa que la causa carezca de valor pecuniario mensurable”, añadiendo que “dado que comporta el ejercicio de un derecho tendiente al aseguramiento de un eventual crédito a establecerse en otro proceso, es tal cifra, sin duda, la sustancia económica de la causa, y la que se erige entonces, como base computable a los fines impositivos en análisis”.

En conclusión, luego de confirmar lo resuelto en la instancia de grado, los camaristas resolvieron: “A los fines de determinar el monto del tributo lo trascendente no es tanto el objeto del proceso como su contenido económico; y en el caso de medidas cautelares autónomas como la presente, ese valor está dado por la suma que se procura asegurar”.