Caso D’Alessio: el juez Ramos Padilla rechazó al falso abogado como arrepentido

El juez federal Alejo Ramos Padilla rechazó como arrepentido a Marcelo D’Alessio en el marco de la causa que se tramita en Dolores (Buenos Aires) sobre una supuesta red de espionaje a políticos, empresarios y jueces.

Según el magistrado, el falso abogado no hizo ningún aporte sustancial con su confesión.

“El hecho de que el Estado detenga a un ciudadano y le ofrezca que brinde información a cambio de recuperar su libertad, importa sobreponer la razón de Estado al Estado de Derecho.

En el caso concreto, D’Alessio ha confesado su responsabilidad en orden a cuatro hechos teniendo en miras, fundamentalmente, la posibilidad de lograr su inmediata libertad”, argumentó Ramos Padilla.

“Más allá de que no realizó ningún aporte sustancial para el avance de la investigación, entiendo que esos reconocimientos no deben ser utilizados en su perjuicio ni de ningún otro imputado, ya que, en todo caso, son el producto de la lógica angustia y desesperación de quien atraviesa un encarcelamiento preventivo y cree que la solución a su encierro es arribar a un acuerdo en los términos de la ley 27304, agregó.

D’Alessio declaró los pasados días 9 y 10 durante más de 16 horas ante el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, quien pidió que se homologue su declaración como arrepentido.

El caso pasó a Ramos Padilla, que ayer rechazó el pedido. “Se advierte que la postura del representante del Ministerio Público Fiscal al aceptar el acuerdo de colaboración resulta irrazonable y se encuentra reñida con los criterios legales aplicables al caso”, alegó.

D ́Alessio, quien está detenido desde febrero pasado, se arrepintió, entre otras acciones, de haberle pedido dinero al empresario Pedro Etchebest y de mentir en la declaración que hizo ante el fiscal Carlos Stornelli -quien está procesado en la causa por espionaje ilegal- en el caso de Gas Natural Licuado.