Carrió criticó el protocolo de uso de armas; Garavano relativizó el fallo que lo suspendió

El ministro de Justicia defendió el reglamento y criticó al magistrado de avanzar sobre áreas que no son de su competencia. La aliada de Cambiemos cargó contra el Gobierno

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, relativizó el fallo del juez porteño Roberto Gallardo, quien decretó que el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las fuerzas federales es inaplicable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y, además, lo declaró inconstitucional.

“Llama la atención la competencia del juez Gallardo; él tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”, sostuvo el ministro ayer, horas después de que se conoció la resolución del magistrado porteño.

En esa línea, apuntó: “No sé cuál es la competencia de un juez local para intervenir en una reglamentación de fuerzas federales”.

En una entrevista con una radio porteña, Garavano insistió que el reglamento que entró en vigencia el miércoles 28 de noviembre, aunque fue publicado el último lunes, “es una reglamentación interna, como tienen la mayoría de los países”. Además, marcó que el protocolo sigue “normativas de Naciones Unidas de cuál es el uso de la fuerza y en qué situación”.

Garavano, por otro lado, hizo una distinción entre dos situaciones: “Una cosa son las fuerzas de Seguridad en un operativo de narcotráfico, y otra muy distinta es hablar de una legítima defensa cuando uno es atacado o agredido por cualquier ciudadano” y agregó: “El reglamento de la ministra entiendo que va más a esta segunda situación que a la primera”.

Distancia

Mientras tanto y después de varias semanas sin hacer declaraciones y apariciones públicas, la diputada Elisa Carrió se distanció del Gobierno y no dudó en expresar su discrepancia con el nuevo reglamento. “El protocolo “viola los derechos humanos fundamentales”, sentenció la aliada de Cambiemos.

“Al humanismo no se renuncia por demagogia electoral. No me importa perder votos, no es mi idea la disputa de poder ni los cargos públicos”, publicó en Twitter.

Así, la líder de la Coalición Cívica-ARI respondió a las críticas de algunos sectores de la oposición que aseguran que su postura en contra de que la Policía pueda usar sus armas de fuego sin dar la voz de alto es mera “especulación política”.

Qué resolvió el juez

En respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que decreta la inconstitucionalidad de la resolución dictada por la ministra de Seguridad, Patricia, Bullrich y prohíbe su aplicación en el ámbito de la CABA.

La medida del juez en lo Contencioso-administrativo y Tributario porteño hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidente de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

De acuerdo con la interpretación del juez, la resolución de Bullrich representa una respuesta “espasmódica, chapucera y demagógica a imaginarias o reales demandas sociales de seguridad” que trae como resultado un conjunto de reglas “transcriptas mecánicamente de normas internacionales”. Para Gallardo, esta nueva doctrina de mano dura, lejos de aumentar la seguridad, “somete a los habitantes a riesgos adicionales”.