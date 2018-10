Capacitan a los abogados sobre la nueva ley de mediación prejudicial obligatoria

La jornada será dictada desde las 13 en el auditorio del Colegio profesional. La solicitud de mediación estará disponible on line desde el 1 de noviembre y el procedimiento podrá seguirse a través del SAC. La secretaria de Justicia, Laura Echenique, descartó que pueda haber inconvenientes en su aplicación

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba brindará hoy una capacitación en el Colegio de Abogados sobre la nueva ley de mediación prejudicial obligatoria que comenzará a regir este jueves en la ciudad de Córdoba y Río Cuarto.

La jornada tiene lugar luego de que un grupo de abogados manifestara su preocupación y pidiera formalmente la postergación de la normativa sancionada en junio pasado.

El encuentro se realizará en el auditorio del colegio profesional desde las 13 horas de hoy y será dictado en conjunto por funcionarios del Ministerio de Justicia y del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial de Córdoba.

Cabe recordar que desde este jueves el proceso de mediación en el fuero Civil y Comercial, salvo las excepciones previstas en la ley, constituirá una instancia previa al inicio de las actuaciones judiciales de manera obligatoria. Si en esta instancia no hay acuerdo, o algunas de las partes no cumple con lo pactado, recién entonces la demanda ingresará formalmente a la vía judicial.

La secretaria de Justicia, Laura Echenique, explicó a Comercio y Justicia que, a partir del jueves los abogados deben ingresar la solicitud de mediación a través de una “presentación electrónica”. Esto implica completar el formulario que estará colgado, tanto en la web mediacion.cba. gov.ar como en la página oficial del Poder Judicial de Córdoba justiciacordoba.gov.ar. Los mediadores serán designados por sorteo público en el transcurso de tres días mediante un sistema informático que garantiza la distribución equitativa entre los profesionales que se encuentren inscriptos en este órgano.

Una vez sorteados los mediadores, el ciudadano recibirá en su domicilio la citación con la fecha y el lugar de la primera reunión. El resto de las notificaciones serán por correo electrónico.

Los abogados podrán hacer un seguimiento del trámite a través del Sistema de Administración de Causas (SAC) del Poder Judicial.

La primera mediación tiene el carácter de obligatoria y si alguna de las partes injustificadamente no asiste, será multada. Se espera que, entre la presentación del formulario y el llamado a la primera audiencia de mediación, no transcurran más de 10 días y que el proceso completo no supere los dos meses.

El acuerdo alcanzado en la instancia de mediación previa y obligatoria no requerirá de homologación judicial, excepto en causas en las que deba efectuarse la inscripción registral de un bien o se encuentren involucrados los derechos de incapaces o personas con capacidad restringida.

No habrá saturación

Se estima que un promedio de 12.400 causas del fuero Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba serán remitidas por año a los centros de mediación habilitados para tal fin.

La cifra surge de la cantidad de causas que hoy ingresan al fuero y que ronda un promedio de 38 mil, según las estadísticas del Poder Judicial de Córdoba.

En ese marco, atento a las excepciones previstas por la normativa, se calcula que un tercio del total de expedientes que ingresan hoy a esos tribunales será susceptible de ser sometido a mediación.

Pese a la importante demanda de causas que ingresarán por esta vía, Echenique negó que puede haber algún inconveniente de “saturación” y garantizó a este medio que están dados los recursos y la infraestructura necesaria para que que se implemente la ley. La funcionaria indicó, a su vez, que en las últimas semanas han recibido numerosas consultas de interesados en abrir nuevos centros de mediación privados.

Cabe destacar que la ley autoriza su funcionamiento siempre que cumplan con los requisitos que prevé la normativa. También recordó que hay muchos colegios profesionales que cuentan con sus propias salas de mediación.

Echenique recordó que el proceso de mediación de Córdoba tiene una “mirada interdisciplinaria” y, por lo tanto, otros profesionales también pueden sumarse al registro de mediadores.

Cabe recordar que la mediación prejudicial obligatoria ya rige en provincias como Mendoza, Santa Fe y Buenos Aires y otras tantas ya cuentan con proyectos de ley para avanzar en el mismo sentido.