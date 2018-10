Cambiemos también apoyará el pedido de que los jueces paguen Ganancias

El aval del bloque será sólo después de aprobar el Presupuesto. El Gobierno teme que tratarlo en forma conjunta complique la aprobación de la ley de leyes. El presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, Luis Paoloni, se mostró sorprendido por la iniciativa radical y afirmó que, de aprobarse la norma, habrá planteos de inconsitucionalidad

El proyecto de ley presentado por el bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) que pretende extender el pago del impuesto a las Ganancias al Poder Judicial será tratado luego de la aprobación del Presupuesto 2019.

Si bien el radicalismo, presidido por Alberto Cornejo, pretendía incorporarlo en la discusión de la ley de leyes, el Gobierno teme que esta cuestión pueda complicar al tratamiento del presupuesto. Por este motivo, Cambiemos anticipó que, si bien acompañará la iniciativa, lo hará después de ese debate.

El nuevo embate contra los jueces por el pago del tributo sorprendió a los magistrados, que creían zanjada la discusión con la aprobación de la ley de 2016 que exige sólo a los nuevos jueces a pagar Ganancias. En ese sentido, se pronunció el presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, Luis Paoloni, quien además opinó que de ser aprobado el proyecto del radicalismo seguramente se presentarán varios planteos de inconstitucionalidad.

Paoloni afirmó que el presidente Mauricio Macri no cumple con las promesas de campaña para limitar el pago de este tributo y “amplía la base de quienes deben pagar y además busca incorporar a otros sectores”.

En rigor, son muy pocos los jueces, fiscales y magistrados que apoyan esta medida. Cabe recordar que en las últimas elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación las tres listas que participaban se agruparon para sacar un comunicado en conjunto en el cual rechazaron el pago de este impuesto por parte de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales.

En disidencia, el juez de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se pronunció a favor de tributar. Lo hizo en la audiencia pública que se realizó en el Senado antes de la aprobación de su pliego.

Historia

La batalla por el pago del impuesto a las Ganancias es de larga data y se remonta a la década de 30. En 1936 la Corte Suprema de Justicia abordó este tema por primera vez en el caso “Fisco Nacional c. Rodolfo Medina”. En aquella oportunidad, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del impuesto que gravaba el sueldo de los jueces federales.

Sin embargo, hay un antecedente más cercano. En 1996, el Congreso sancionó la ley 24631, que eliminó algunas exenciones de distintos impuestos, como la de Ganancias para los jueces pero -a las pocas semanas- la Corte dictó una acordada en la que declaró inaplicable esa norma por el principio constitucional que establece que los salarios de los jueces no pueden ser disminuidos.

A fines de 2016, se estableció que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial no deben pagar Ganancias a menos que su nombramiento haya sido posterior a 2017.

En la actualidad, son muy pocos los funcionarios judiciales que pagan este tributo.

El argumento del Gobierno es que los jueces y funcionarios judiciales también deben hacer un “esfuerzo” la difícil situación económica en la que se encuentra el país.