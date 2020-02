Califican como inconstitucional el proyecto de reforma jubilatoria de jueces

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, recordó que rige el principio

de intangibilidad de los haberes. El gremio de judiciales se declaró en “estado de alerta”

Pese a la resistencia de los jueces, el viernes a última hora ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para modificar el régimen jubilatorio de los funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior.

La iniciativa fue calificada como por el recientemente nombrado vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, uno de los primeros en presentar sus cuestionamientos al proyecto oficial. “Esta medida es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces. Tampoco se trata de privilegios. Aporto desde hace 50 años a la Caja de Jubilaciones un equivalente de 90 mil pesos. Si me cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses”, advirtió.

Recondo recordó que rige en Argentina el principio de intangibilidad de las remuneraciones y las jubilaciones de los magistrados. “La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo. El juez no puede hacer nada, tiene un nivel

de incompatibilidad que no lo tiene ningún otro funcionario del Estado.

No estoy llorando miserias. Los jueces tienen, en este momento, una buena retribución”, agregó Recondo.

La norma enviada al Congreso es parte de una reforma que busca reducir “inequidades” existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales. Según la redacción de la norma, las reglas de acceso y determinación de esos beneficios “consolidaron verdaderos sectores de privilegio” dentro del régimen público de reparto.

“Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes, y para ello existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones. En realidad esa protección está dirigida al justiciable”, afirmó Recondo.

En alerta

Sobre el proyecto de ley también opinó Julio Piumato, el jefe del gremio de los judiciales, que declaró el “estado de alerta y movilización” y llamó a las asociaciones de magistrados a expedirse sobre la cuestión.

Detalles del proyecto

El proyecto pretende que los jueces que se jubilen no cobren el 82% móvil del último salario sino que se calcule 82% sobre el promedio de lo percibido durante los últimos 10 años. La iniciativa, además, prevé la suba de edad de jubilación de 60 a 65 años y un incremento de 7% en los aportes. De este modo, llegaría al 19% del salario total.

Actualmente, el porcentaje de aportes es 12%. Los jueces están proponiendo que el incremento sea de 6% y que 3% lo paguen los jueces activos y otro 3%, los pasivos, es decir, los que ya se jubilaron.