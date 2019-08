Brenda Barattini, cada vez más complicada

Comenzó el juicio a la joven arquitecta acusada de seccionar el pene de su amante. La Fiscalía sostiene que la causa debe ser caratulada como tentativa de homicidio. La mujer anticipó que prestará declaración

Con la declaración de quien fue víctima de haber sufrido la mutilación de su pene se desarrolló ayer la primera audiencia del juicio que se le sigue a la joven Brenda Barattini.

La arquitecta llega a debate oral imputada por el delito de lesiones gravísimas, aunque no se descarta que la acusación pueda verse agravada con el cambio de carátula a tentativa de homicidio, como reclama la fiscal de Cámara, Laura Battistelli.

El hecho de que la víctima haya sufrido una importante hemorragia que lo colocó en el límite con la muerte, permite sostener la hipótesis de la Fiscalía. Se suma el hecho de que la acusada no hizo ninguna maniobra posterior para salvar la vida de la víctima que pudo haber muerto desangrado de no ser por la intervención de vecinos.

En ese sentido declaró ayer ante la Cámara 2ª del Crimen el hombre que resultó lesionado por Brenda.

“No sabía qué me había cortado. No vi nada. El dolor fue un segundo. Ella salió de encima mío, yo intenté levantarme, me tapo, me subo los pantalones e instintivamente agarro el celular, para llamar a una ambulancia. Quiero salir y ella comienza a insultarme. Me agarró de la remera, de los pelos, y no me dejaba salir. Yo estaba con una mano haciéndome presión. Atiné a salir, y me agarraba, no me dejaba irme. Metí una llave que encontré por ahí y pude abrir”, explicó ante el Tribunal.

El damnificado sostiene que además de perjuicios físicos, el hecho también le causó daños27 psicológicos irreparables.

Barattini se abstuvo de declarar y anticipó que lo hará en la próxima audiencia.

El caso

El hecho ocurrió la noche del 24 de noviembre de 2017, en el departamento de Brenda Barattini abicado en Chacabuco 580 en Nueva Córdoba. Según la elevación a juicio, Brenda colocó una tijera de podar debajo de la cama para utilizarla durante el encuentro sexual. Mientras él permanecía acostado le seccionó parte de un testículo y del pene, lo que le ocasionó una gran pérdida de sangre. Luego, su aparato genital fue reconstruido en una delicada cirugía a la que le siguió una terapia de rehabilitación.

Tiempo atrás, la joven había ofrecido disculpas y una reparación de 30 mil dólares para evitar el juicio, lo cual fue rechazado tanto por la defensa como por la propia fiscal.

A la par de la responsabilidad penal, también se definirá la indemnización a la víctima. Barattini está presa en el penal de Bouwer desde 2017. El caso llega a juicio tras la instrucción practicada por la fiscal del 2° Turno de Violencia Familiar, Bettina Croppi, quien ordenó la detención de Barattini y le dictó prisión preventiva por peligro procesal.