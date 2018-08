Bonadio pretende allanar domicilios de Cristina y pedirá su desafuero

Ayer declaró como arrepentido Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta. El fiscal

aseguró que aportó información valiosa. Luego, buscaron en el domicilio del informante

los cuadernos originales. El resto de los detenidos se abstuvo de declarar

El juez federal Claudio Bonadio pidió autorización al Senado para allanar los tres domicilios habituales y el despacho del Congreso de la ex presidente Cristina Fernández, a la vez que se conoció que presentará en un nuevo pedido de desafuero contra la actual senadora nacional. En el escrito, la consideró como “jefa de una asociación ilícita”.

Cabe recordar que Bonadio la citó a declarar como acusada el 13 de agosto próximo. La ex presidente será la última de la ronda de 18 indagatorias que dispuso el juez en el marco de la investigación por supuestas coimas provenientes de la obra pública. Bonadio ya había pedido el desafuero de la ex primera mandataria. Fue en el marco de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, en la que fue procesada por encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad. Entonces, le requirió el desafuero a la Cámara Alta pero el pedido no prosperó.

Mientras tanto, Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Baratta y autor de los cuadernos que motivaron varias detenciones, aceptó ayer declarar como “arrepentido” ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli y, según adelantó el propio fiscal, aportó “información sustanciosa”.

Trascendió, asimismo, que el chofer reconoció que los cuadernos fueron escritos fue él y que explicó por qué escribió los textos. Luego de la declaración, fue llevado ante Bonadio para homologar el acuerdo que lo convierte en arrepentido.

La declaración de Centeno duró más de tres horas, luego de lo cual la Justicia allanó el domicilio del hombre en busca de los cuadernos originales. Presuntamente, durante el operativo, Centeno entregó más documentación sobre el presunto pago de sobornos.

Otros detenidos

El resto de los detenidos también estuvo en Comodoro Py pero se negaron a declarar. Ellos son Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa; Gerardo Ferreyra y Jorge Guillermo Neira, vicepresidentes de Electroingeniería; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi; Carlos Mundín, presidente de BTU; y Claudio Javier Glazman, director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones.

El último en quedar detenido fue Carlos Wagner, el ex titular de la Cámara de la Construcción, quien se mantenía prófugo pero decidió entregarse ayer. Según explicó, no estaba en el país y por eso estuvo por algunas horas prófugo de la Justicia.

Se espera que haya varios días de indagatoria. Las personas detenidas son 13, aún falta detener a otros sospechosos y está prevista una ronda de declaraciones de otros imputados sobre quienes no pesan órdenes de detención.

El caso, por el cual están detenidos ex funcionarios e importantes empresarios, comenzó en noviembre del año pasado cuando Hilda Horovitz, ex mujer de Oscar Bernardo Centeno, quien fue chofer de Baratta en el Ministerio de Planificación, reveló que su ex pareja le contó que llevaba y traía bolsos repletos con dinero junto a Baratta y sus colaboradores.

En Córdoba, no

Después del escándalo, el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Carlos Massei, afirmó que las obras que la empresa Electroingeniería -vinculada en la causa “de los cuadernos”- hizo en Córdoba “no tienen ninguna irregularidad”. Las declaraciones fueron realizadas luego de la detención de Gerardo Ferreyra, titular de la empresa en esta provincia.

“Las obras que ha realizado esta empresa con el Gobierno no tienen ningún tipo de irregularidad, se han llevado a cabo en tiempo y en forma y se ha cumplido con toda la documentación requerida”, dijo el funcionario en el marco del acto de la firma del Pacto Fiscal que se firmó con los municipios del interior y añadió: “La Provincia tiene la tranquilidad de que todo se hizo en regla y que se ha cumplido con todo lo que marca la ley. Por supuesto que la Justicia tiene que investigar si hay irregularidades, pero en el caso específico de la relación con el Gobierno de Córdoba no la hay”.