Boletas electorales no podrán contener referencias al aborto

La jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini dispuso que las boletas de los precandidatos a presidente y vice que competirán en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto no podrán incluir ningún tipo de simbología que aluda al debate sobre la despenalización del aborto. La magistrada se pronunció en el marco de impugnaciones planteadas vencido el plazo para la presentación de aquéllas.

Servini argumentó que las boletas no pueden ser la vía para una discusión que “desnaturalizaría la pureza del acto electoral y la genuina expresión del sufragio”. Consideró que ésta podría verse afectada por la discusión sobre un tema de “máxima sensibilidad”.

“Considero que la difusión de las ideas y pensamientos referidos al tema -más allá de lo expresado en las diferentes plataformas electorales- debe ser canalizada por otras vías, a fin de evitar que el electorado se sienta agraviado”, enfatizó.

“El debate que debe darse la sociedad debe producirse institucionalmente, en el ámbito legislativo, donde habrán de escucharse todas las opiniones y podrán expresarse libremente todas las posturas al respecto”, ahondó.

En lo que respecta a las boletas para las categorías legislativas nacionales, que en el caso de la ciudad de Buenos Aires comprenden a diputados y a senadores nacionales, la Justicia aún debe expedirse sobre la posibilidad de incluir o no referencias al aborto.

PAN

En otro decisorio relativo a los comicios, Servini inhabilitó al Partido Autonomista Nacional (PAN), conducido por José Romero Feris, para competir.