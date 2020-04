Báez Sosa: confirmaron las preventivas de los ocho rugbiers

El tribunal también ratificó a la fiscal Verónica Zamboni; aún no se expidió sobre el pedido de prisión domiciliaria

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores (Buenos Aires) confirmó las prisiones preventivas de los ocho jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, muerto a golpes en 18 de enero pasado a la salida del boliche Le Brique, de Villa Gesell.

Los camaristas Susana Darling Yaltone, Fernando Sotelo y Luis Felipe Defelitto también confirmaron la continuidad al frente de la investigación de Verónica Zamboni, fiscal de Villa Gesell, quien había sido recusada por el defensor de los jóvenes oriundos de Zárate acusados del crimen.

Los jueces no se expidieron sobre la solicitud del abogado Hugo Tomei para que los jóvenes obtengan la prisión domiciliaria. De tal forma, Máximo Thomsen; Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Enzo Comelli, Ayrton Michael Viollaz, Blas Cinalli y Matías Benicelli seguirán alojados en la alcaidía de la unidad penal de Melchor Romero.

El pedido para que ocho de los diez imputados cumplan la prisión preventiva en sus casas (Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi fueron beneficiados hace dos meses con la excarcelación, aunque siguen vinculados al proceso) se decidirá en un incidente que inició especialmente para definir esa solicitud. En primera instancia, la definición sobre ese pedido estará a cargo de David Mancinelli, juez de Garantías de Villa Gesell.

Si bien se realizaron estudios técnicos para tratar de comprobar si las viviendas de los acusados contaban con las líneas telefónicas para ser vinculadas con los dispositivos de monitoreo a distancia, esta corroboración ordenada por el juez de Garantías no implica necesariamente que los imputados vayan a ser beneficiados con la prisión domiciliaria.

Los ocho detenidos acusados por el homicidio de Báez Sosa tienen entre 19 y 21 años y ninguno de ellos sufre patologías crónicas que motiven su inclusión entre los grupos de riesgo por el Covid-19. Por estos dos elementos no es probable que se les conceda la prisión domiciliaria.

Apelaciones

En febrero pasado, el juez Mancinelli procesó a los acusados con prisión preventiva por el delito de “homicidio agravado”, luego de lo cual el abogado defensor recurrió el fallo ante la Cámara de Dolores.

Después de que se generó controversia sobre la conformación de la sala que debe resolver la apelación, ésta quedó integrada por los jueces originales Darling Yaltone, Sotelo y Defelitto.

En su recurso, el defensor Tomei planteó que hubo irregularidades por las que debe dictarse la nulidad de todo lo actuado desde la noche del 19 de enero, el día posterior a la detención de los rugbiers; y apartar la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, y hacer cesar las prisiones preventivas.

A su vez, el fiscal General de Dolores, Diego Escoda, sostuvo en su un dictamen ante la Cámara que el recurso de la defensa debe ser rechazado por “inadmisible”.