Avanza un proyecto para tipificar el acoso callejero

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto que tipifica el acoso callejero y establece multas económicas de hasta 30.000 pesos para quienes cometan ese delito contra la integridad sexual, según se informó oficialmente.

La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR), y la legisladora Victoria Donda (Somos), celebraron la sanción de esta iniciativa, que busca prevenir el acoso callejero.

“Lo que este proyecto busca es desnaturalizar actos de violencia hacia la mujer y toda persona que sea víctima, eliminando conductas prehistóricas, sentenciando con multas económicas a quienes la ejerzan. Debemos concientizar sobre este tipo de acciones que denigran y humillan principalmente a las mujeres”, expresó Burgos.

Por su parte, Donda señaló: “En la sesión se dio media sanción a un conjunto de leyes importantes, muchas de las cuales venían demoradas desde hace mucho tiempo, como la de acoso callejero, que presentaron hace cuatro años”.

El proyecto pena con una multa de 1.000 a 15.000 pesos a quienes en lugares públicos o de acceso público y mediante gestos, expresiones, palabras, contacto físico o “arrinconamiento no consentido con connotación sexual”, perturbe la dignidad, libertad, integridad física, psicológica, sexual o el libre tránsito de una persona, con motivo del género, orientación sexual, identidad de género o su expresión. Y siempre que el hecho no constituyera un delito más severamente penado.

Si la víctima fuese menor de 18 años, la multa será de 5.000 a 30.000 pesos, según señala el proyecto. También se aclara: “El mismo monto se aplicará si el autor fuere funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad, policial o penitenciaria”.

Ademas de la multa, se aplicará como medida accesoria la “obligatoriedad” por parte del condenado de realizar talleres o encuentros orientados a la educación, concientización y erradicación del acoso sexual callejero y la violencia de género por un plazo no menor a tres meses”.