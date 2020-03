Home > Coronavirus , Justicia > Aunque no estén de turno, fiscales actuarán en casos en que no se respete la cuarentena

El procurador General interino Eduardo Casal dispuso que todos los fiscales nacionales y federales -es decir, no sólo aquellos que están de turno en las distintas jurisdicciones del país- pueden actuar en las causas en las que se investigan la violación de las normas de salud sobre el Covid-19.

La decisión se tomó en la resolución 25/20, dictada por la gran cantidad de llamados que se recibieron por inobservancias al aislamiento social obligatorio, y porque los agentes que no están de turno se pusieron a disposición para actuar en los expedientes.

La Procuración General de la Nación (PGN) había tomado una serie de medidas cuando se declaró la pandemia y, posteriormente, cuando el presidente Alberto Fernández emitió el DNU que rige hasta el próximo día 31. Entre ellas, limitó la presencia de personal en las fiscalías, dispuso que se tramiten los casos urgentes y que todas las presentaciones se hagan digitalmente.

La Secretaría Disciplinaria y Técnica de la Procuración General recibió 4.506 llamados en los que se denunció que había personas que regresaron del exterior y no cumplían con la cuarentena obligatoria.

El número de denuncias aumentó después de la declaración del aislamiento social obligatorio.

En el marco de las acciones por la pandemia, Casal suscribió un convenio con el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y procurador general de la Suprema Corte de Justicia de de Mendoza, Alejandro Gullé, y al presidente del Consejo Federal de Política Criminal y fiscal general de la Provincia de San Juan, Eduardo Quattropani. El acuerdo específico complementario tiene el objeto de coordinar y aunar esfuerzos para afrontar las investigaciones criminales iniciadas por los hechos vinculados a la propagación de virus.

Los organismos se comprometieron a colaborar en la coordinación de políticas tendientes a resguardar la salud pública y lograr una persecución penal más efectiva de los delitos vinculados a los hechos que vulneren la emergencia dispuesta por el Ejecutivo nacional. También acordaron fortalecer los lazos de cooperación para impulsar acciones de intercambio de información y utilización de los servicios existentes

