Home > Justicia > Analizan competencia en causa por enriquecimiento contra ex director de Fadea

El fiscal General Federal Maximiliano Hairabedian se opuso a que la causa fuera remitida a la Justicia de Catamarca. El funcionario consideró que fue prematura la declaración de incompetencia y priorizó el lugar donde se cometieron los hechos

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba deberá resolver si la Justicia Federal local es competente para investigar un hecho de enriquecimiento que tiene como imputado a un ex funcionario de la Fábrica Militar de Aviones (Fadea).

En este caso particular, el imputado es el ex director titular de la Fábrica Argentina de Aviones, Aldo Creche, quien está acusado de haber omitido la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales ante el área personal de la empresa estatal.

Si bien la investigación comenzó a tramitarse en Córdoba, el juez Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, resolvió declarar la incompetencia de su tribunal en razón de la economía y celeridad procesal.

Atento a que el acusado reside en la provincia de Catamarca, el magistrado entendió que la tramitación de la causa en la Justicia de esa provincia permitirá al imputado ejercer ampliamente su derecho a la defensa en juicio, “evitando el libramiento de múltiples exhortos y la realización de medidas en ajena jurisdicción”. Siguiendo ese razonamiento, pidió que se sustituya el principio del lugar de comisión del delito, por el lugar de residencia del autor.

El planteo del magistrado fue rechazado por el fiscal General Federal Maximiliano Hairabedian en su dictamen ante la Cámara Federal al que accedió Comercio y Justicia.

El funcionario judicial consideró prematura la declinatoria de competencia decidida por el juez y recordó, en tal sentido, lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha sostenido que “las declaraciones de incompetencia deben estar precedidas de una investigación previa, a fin de poder determinarse los extremos fácticos que contenga la denuncia y la posible calificación provisoria que le corresponda, y de tal manera poder determinarse en forma clara a qué juez le compete investigar y juzgar”.

En el caso particular, Hairabedian concluyó que es en Córdoba donde Creche se desempeñaba y que en esta provincia se encuentran las pruebas para tramitar la investigación.